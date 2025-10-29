यौन शोषण कर नाबालिग का बनाया वीडियो, फिर धमकी देकर वसूले तीन लाख रुपयों से खरीदी बाइक और iPhone

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कवि नगर थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय नाबालिग के साथ यौन शोषण किया। पीड़िता का वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता के पैसे से आईफोन और बाइक खरीदी। मंगलवार को आरोपित की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपित को सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया।

कवि नगर थाना क्षेत्र में महिला ने बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी को गुलावठी के भमरा गांव का निवासी माजिद बहला-फुसलाकर ले गया। आरोपित ने बेटी का यौन शोषण किया। बेटी की आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। आरोपित ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर पैसे की मांग की। बेटी ने घर से तीन लाख रुपये लेकर माजिद को दिए।

माजिद ने इन पैसे से आईफोन और बाइक खरीदी। उसने अपने शोक पूरे किए। इसके बाद भी वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे की मांग करता रहा और पैसे नहीं देने पर आरोपित ने 25 सितंबर को बेटी की वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया।