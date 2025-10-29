Language
    यौन शोषण कर नाबालिग का बनाया वीडियो, फिर धमकी देकर वसूले तीन लाख रुपयों से खरीदी बाइक और iPhone

    By Hasin Shahjama Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 09:13 AM (IST)

    गाजियाबाद में एक व्यक्ति ने नाबालिग का अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे तीन लाख रुपये वसूले। आरोपी ने इन पैसों से आईफोन और बाइक खरीदी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, लेकिन अब वह जमानत पर रिहा हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    सांकेतिक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कवि नगर थाना क्षेत्र में 17 वर्षीय नाबालिग के साथ यौन शोषण किया। पीड़िता का वीडियो बना लिया। सोशल मीडिया वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता के पैसे से आईफोन और बाइक खरीदी। मंगलवार को आरोपित की जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपित को सशर्त जमानत पर रिहा कर दिया।

    कवि नगर थाना क्षेत्र में महिला ने बताया कि उनकी 17 वर्षीय बेटी को गुलावठी के भमरा गांव का निवासी माजिद बहला-फुसलाकर ले गया। आरोपित ने बेटी का यौन शोषण किया। बेटी की आपत्तिजनक वीडियो बना लिया। आरोपित ने वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर पैसे की मांग की। बेटी ने घर से तीन लाख रुपये लेकर माजिद को दिए।

    माजिद ने इन पैसे से आईफोन और बाइक खरीदी। उसने अपने शोक पूरे किए। इसके बाद भी वह वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पैसे की मांग करता रहा और पैसे नहीं देने पर आरोपित ने 25 सितंबर को बेटी की वीडियो इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया।

    जब बेटी ने पैसे देने से मना किया तो आरोपित ने जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित जेल में बंद है। माजिद की ओर से कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई। मंगलवार को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) नीरज गौतम की कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने आरोपित को एक लाख का बंधपत्र दाखिल करने और सशर्त जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि आरोपित बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ेगा।