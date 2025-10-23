टिंकू ने डॉक्टरों को बताया- पत्नी ने दो लोगों के साथ डीजल डालकर जलाया

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद में नंदग्राम के हरबंस नगर में दीवाली की रात युवक की जलकर हुई मौत मामले में नया पर्दाफाश हुआ है। टिंकू ने दम तोड़ने से पहले सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सकों को बताया कि उसकी पत्नी ने दो अज्ञात लोगों के साथ मिलकर उसके ऊपर डीजल डालकर आग लगाई थी।

स्वजन ने पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि, पुलिस का कहना है कि शुरूआती जांच में टिंकू द्वारा पत्नी से विवाद के बाद खुद ही आग लगाना सामने आया है। मामले में जांच जारी है। स्वजन ने लिखित में शिकायत नहीं दी है।

हरबंसनगर निवासी कामगार 30 वर्षीय टिंकू का दीवाली की रात पत्नी से विवाद हो गया। इसके बाद लोगों ने उसे आग में झुलसते हुए देखा। स्वजन टिंकू को गंभीर अवस्था में जिला एमएमजी अस्पताल पहुंचे। जहां चिकित्सकों ने उसे 95 प्रतिशत झुलसा हुआ देख सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया। सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान युवक ने मंगलवार को दम तोड़ दिया।

इस मामले में स्वजन अस्पताल मे एक मेमो का हवाला दे रहे हैं जिसे अस्पताल के डाक्टर ने तैयार किया है। इसमें टिंकू द्वारा बताया गया है कि उसकी पत्नी ने दो लोगों के साथ मिलकर डीजल डाला और आग लगा दी। वह जान बचाने के लिए भागा था। हालांकि पुलिस इसकी पुष्टि नहीं कर रही है।