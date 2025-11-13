Language
    गाजियाबाद में बड़ा ट्रैफिक राहत प्लान, रिक्शा-साइकिल और ठेले के लिए अंडरपास जल्द होगा तैयार

    By Shahnawaz Ali Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 07:23 AM (IST)

    गाजियाबाद में मधुबन बापूधाम आरओबी के साथ 250 मीटर लंबे अंडरपास का निर्माण शुरू हो गया है, जो फरवरी 2026 तक पूरा होगा। यह अंडरपास पैदल यात्रियों और हल्के वाहनों के लिए रेलवे ट्रैक पार करने में सहायक होगा, जिससे जाम से मुक्ति मिलेगी। आरओबी और अंडरपास के बनने से आसपास की कॉलोनियों के निवासियों को सीधा लाभ होगा और दिल्ली-मेरठ रोड से संपर्क बेहतर होगा।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्राधिकरण ने मधुबन बापूधाम रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) के साथ 250 मीटर लंबे अंडरपास का निर्माण शुरू कर दिया है। रेलवे ट्रैक के नीचे बन रहा यह अंडरपास पैदल यात्रियों और हल्के वाहनों के लिए वरदान साबित होगा। इसे अगले तीन महीनों यानी फरवरी 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

    फिलहाल, दिल्ली-मेरठ रोड पर जाने के लिए लोगों को रेलवे क्रॉसिंग पार करनी पड़ती है, जिससे ट्रेनों के आने पर लंबा जाम लग जाता है। आरओबी तेज रफ्तार वाहनों के लिए होगा, लेकिन इस अंडरपास का निर्माण रिक्शा, ठेले, साइकिल और बग्गी जैसे धीमी गति से चलने वाले वाहनों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है।

    इससे ट्रैक पार करने के लिए इंतजार करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र में अंडरपास के लिए सड़क निर्माण शुरू हो चुका है। इसके बाद, रेलवे ट्रैक के दूसरी तरफ सड़क बनाई जाएगी और फिर रेलवे ट्रैक के नीचे अंडरपास का निर्माण किया जाएगा।

    आरओबी से जुड़ेंगी कई कॉलोनियां

    आरओबी के निर्माण के बाद, हापुड़ रोड और दिल्ली-मेरठ रोड सीधे जुड़ जाएँगे। मधुबन बापूधाम से दिल्ली-मेरठ हाईवे तक बिना लेवल क्रॉसिंग पर रुके पहुँचा जा सकेगा। इससे गोविंदपुरम, स्वर्णजयंतीपुरम, कर्पूरीपुरम, डासना, मसूरी, सदरपुर गाँव और बालाजी एन्क्लेव सहित आसपास की कई कॉलोनियों के निवासियों को सीधा लाभ होगा।

    फरवरी 2025 तक यातायात के लिए खुलने की संभावना

    जीडीए अधिकारियों के अनुसार, रेलवे तेज़ी से काम कर रहा है और उम्मीद है कि आरओबी और अंडरपास दोनों फरवरी 2026 तक चालू हो जाएँगे। इससे निवासियों को रेलवे क्रॉसिंग पर यातायात की भीड़ से राहत मिलेगी और मधुबन बापूधाम का दिल्ली-मेरठ रोड से संपर्क और मज़बूत होगा।

    परियोजना की विशेषताएं

    • अंडरपास की लंबाई - 250 मीटर
    • निर्माण पूर्ण होने की अंतिम तिथि - फरवरी 2026
    • कुल लागत - लगभग ₹90 करोड़ से अधिक
    • लाभार्थी - पैदल यात्री, साइकिल, रिक्शा, ठेले, बग्गी
    • आरओबी की प्रगति - लगभग 85 प्रतिशत पूर्ण
    • लिंक रोड - दिल्ली-मेरठ रोड से हापुड़ रोड तक सीधा संपर्क

    दिल्ली-मेरठ रोड को हापुड़ रोड से सीधे जोड़ने के लिए आरओबी और अंडरपास का निर्माण तेजी से चल रहा है। दोनों फरवरी तक पूरे हो जाएँगे, जिससे निवासियों को काफी राहत मिलेगी। लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्राधिकरण इसके निर्माण में तेजी ला रहा है।

    -नंदकिशोर कलाल, वीसी जीडीए