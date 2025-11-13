गाजियाबाद में बड़ा ट्रैफिक राहत प्लान, रिक्शा-साइकिल और ठेले के लिए अंडरपास जल्द होगा तैयार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्राधिकरण ने मधुबन बापूधाम रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) के साथ 250 मीटर लंबे अंडरपास का निर्माण शुरू कर दिया है। रेलवे ट्रैक के नीचे बन रहा यह अंडरपास पैदल यात्रियों और हल्के वाहनों के लिए वरदान साबित होगा। इसे अगले तीन महीनों यानी फरवरी 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

फिलहाल, दिल्ली-मेरठ रोड पर जाने के लिए लोगों को रेलवे क्रॉसिंग पार करनी पड़ती है, जिससे ट्रेनों के आने पर लंबा जाम लग जाता है। आरओबी तेज रफ्तार वाहनों के लिए होगा, लेकिन इस अंडरपास का निर्माण रिक्शा, ठेले, साइकिल और बग्गी जैसे धीमी गति से चलने वाले वाहनों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है।

इससे ट्रैक पार करने के लिए इंतजार करने की जरूरत खत्म हो जाएगी। प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार, औद्योगिक क्षेत्र में अंडरपास के लिए सड़क निर्माण शुरू हो चुका है। इसके बाद, रेलवे ट्रैक के दूसरी तरफ सड़क बनाई जाएगी और फिर रेलवे ट्रैक के नीचे अंडरपास का निर्माण किया जाएगा।

आरओबी से जुड़ेंगी कई कॉलोनियां आरओबी के निर्माण के बाद, हापुड़ रोड और दिल्ली-मेरठ रोड सीधे जुड़ जाएँगे। मधुबन बापूधाम से दिल्ली-मेरठ हाईवे तक बिना लेवल क्रॉसिंग पर रुके पहुँचा जा सकेगा। इससे गोविंदपुरम, स्वर्णजयंतीपुरम, कर्पूरीपुरम, डासना, मसूरी, सदरपुर गाँव और बालाजी एन्क्लेव सहित आसपास की कई कॉलोनियों के निवासियों को सीधा लाभ होगा।

फरवरी 2025 तक यातायात के लिए खुलने की संभावना जीडीए अधिकारियों के अनुसार, रेलवे तेज़ी से काम कर रहा है और उम्मीद है कि आरओबी और अंडरपास दोनों फरवरी 2026 तक चालू हो जाएँगे। इससे निवासियों को रेलवे क्रॉसिंग पर यातायात की भीड़ से राहत मिलेगी और मधुबन बापूधाम का दिल्ली-मेरठ रोड से संपर्क और मज़बूत होगा।