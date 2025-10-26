Ghaziabad News: 50 लाख की आबादी पर तैनात एकमात्र हृदयरोग विशेषज्ञ का इस्तीफा, मरीजों की बढ़ेगी परेशानी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद जिले की 50 लाख की आबादी पर तैनात एकमात्र हृदयरोग विशेषज्ञ डॉ. सुनील कात्याल ने शनिवार को त्याग पत्र दे दिया है। इसके साथ ही जिले में हृदय रोगियों को देखने वाला कोई विशेषज्ञ नहीं रह गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

खास बात यह है शासन स्तर से जिला एमएमजी अस्पताल में नियुक्त किये गये वरिष्ठ परामर्शदाता डा. आरसी गुप्ता को सीएमओ डा. अखिलेश मोहन ने एनसीडी विंग में कार्य करने को लिखित में निर्देशित कर दिया है, जबकि बिना सीएमएस की अनुमति के यह संभव नहीं है।

सीएमओ डा. अखिलेश मोहन का कहना है कि एनसीडी विंग की ओपीडी प्रभावित न हो इसके लिए एमएमजी अस्पताल परिसर में संचालित एनसीडी विंग में डा.आरसी गुप्ता को भेजा गया है। सीएमओ ने इस आदेश की प्रतिलिपि डीएम के अलावा सीडीओ को भी भेजी है।