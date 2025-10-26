Language
    Ghaziabad News: 50 लाख की आबादी पर तैनात एकमात्र हृदयरोग विशेषज्ञ का इस्तीफा, मरीजों की बढ़ेगी परेशानी

    By Madan Panchal Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 08:34 AM (IST)

    गाजियाबाद में एकमात्र हृदय रोग विशेषज्ञ के इस्तीफे से जिले में हृदय रोगियों के इलाज की समस्या उत्पन्न हो गई है। सीएमओ ने वरिष्ठ परामर्शदाता डॉ. आरसी गुप्ता को एनसीडी विंग में काम करने का निर्देश दिया, जबकि सीएमएस ने उन्हें कार्यमुक्त करने से इनकार कर दिया। सीएमओ का कहना है कि एनसीडी विंग की ओपीडी प्रभावित न हो इसलिए यह निर्णय लिया गया।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद जिले की 50 लाख की आबादी पर तैनात एकमात्र हृदयरोग विशेषज्ञ डॉ. सुनील कात्याल ने शनिवार को त्याग पत्र दे दिया है। इसके साथ ही जिले में हृदय रोगियों को देखने वाला कोई विशेषज्ञ नहीं रह गया है।

    खास बात यह है शासन स्तर से जिला एमएमजी अस्पताल में नियुक्त किये गये वरिष्ठ परामर्शदाता डा. आरसी गुप्ता को सीएमओ डा. अखिलेश मोहन ने एनसीडी विंग में कार्य करने को लिखित में निर्देशित कर दिया है, जबकि बिना सीएमएस की अनुमति के यह संभव नहीं है।

    सीएमओ डा. अखिलेश मोहन का कहना है कि एनसीडी विंग की ओपीडी प्रभावित न हो इसके लिए एमएमजी अस्पताल परिसर में संचालित एनसीडी विंग में डा.आरसी गुप्ता को भेजा गया है। सीएमओ ने इस आदेश की प्रतिलिपि डीएम के अलावा सीडीओ को भी भेजी है।

    बता दें कि एनसीडी विंग की ओपीडी में पहले से डा. पवन कुमारी तैनात हैं। उधर जिला एमएमजी अस्पताल के सीएमएस डा. राकेश कुमार सिंह ने डा. आरसी गुप्ता को कार्यमुक्त करने से इंकार कर दिया है। उनका तर्क है कि एनसीडी विंग में सीएमओ द्वारा केवल सीएमओ के अधीन कार्यरत चिकित्सक की ड्यूटी लगाई जा सकती है। इससे पहले एमएमजी के एक ईएमओ को पोस्टमार्टम हाउस का प्रभारी तैनात किया गया है।