Ghaziabad News: शराब प्रेमियों के लिए अच्छी खबर, इस महीने 4 दिन देर रात तक खुलेंगी दुकानें
गाजियाबाद में क्रिसमस और नववर्ष के मद्देनजर, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने जिले में 24, 25, 30 और 31 दिसंबर को शराब की दुकानें रात 11 बजे तक खोलन ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। क्रिसमस पर्व और नववर्ष के मद्देनजर इस महीने चार दिन रात को 11 बजे तक शराब और बीयर की दुकानें खुलेंगी।
इस संबंध में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने शासन का आदेश प्राप्त होने के बाद जिले के सभी शराब की दुकान के संचालकों को निर्देश दिए हैं।
कब-कब रात 11 बजे तक खुलेंगी शराब दुकानें?
जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को शराब की दुकानें सुबह दस बजे से रात 11 बजे तक खोली जाएंगी, अन्य दिनों में रात दस बजे ही दुकानें बंद की जाएंगी।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।