Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Ghaziabad News: शराब प्रेमियों के लिए अच्छी खबर, इस महीने 4 दिन देर रात तक खुलेंगी दुकानें 

    By Abhishek Singh Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 11:02 PM (IST)

    गाजियाबाद में क्रिसमस और नववर्ष के मद्देनजर, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने जिले में 24, 25, 30 और 31 दिसंबर को शराब की दुकानें रात 11 बजे तक खोलन ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। क्रिसमस पर्व और नववर्ष के मद्देनजर इस महीने चार दिन रात को 11 बजे तक शराब और बीयर की दुकानें खुलेंगी।

    इस संबंध में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मांदड़ ने शासन का आदेश प्राप्त होने के बाद जिले के सभी शराब की दुकान के संचालकों को निर्देश दिए हैं।

    कब-कब रात 11 बजे तक खुलेंगी शराब दुकानें?

    जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को शराब की दुकानें सुबह दस बजे से रात 11 बजे तक खोली जाएंगी, अन्य दिनों में रात दस बजे ही दुकानें बंद की जाएंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यह भी पढ़ें- गुरुग्राम में कई शराब डिस्ट्रीब्यूटर कागजों पर चला रहे वेयरहाउस, बिना कस्टम ड्यूटी ठेकों पर जा रही मदिरा