गाजियाबाद में नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी, पुलिस ने फरीदाबाद और दिल्ली के दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बेरोजगार युवाओं से नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले दो आरोपितों को सिहानी गेट पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपित युवाओं को पहले मेट्रो, माल, एयरपोर्ट और अस्पताल समेत निजी कंपनियों में नौकरी दिलाने का वादा करते थे।

इसके बाद रजिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग शुल्क के नाम पर रुपये वसूलकर एक सप्ताह की ट्रेनिंग के लिए बुलाकर एक महीने तक ट्रेनिंग देते। जब युवा नौकरी मांगते तो उन्हें साबुन और तेल बेचने के लिए कहते। शुक्रवार को ही करीब 50 युवक-युवतियों ने सिहानी गेट थाने पर हंगामा किया था।

एसीपी नंदग्राम प्रियाश्री पाल के मुताबिक शुक्रवार को मालीवाड़ा निवासी आशीष ठाकुर एवं अन्य ने शिकायत देकर बताया था कि आरएस हेल्थ केयर मैनेजमेंट मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड और यूनिक मैनेजमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक फर्जी प्लेसमेंट कंपनी संचालित कर नौकरी और ट्रेनिंग के नाम पर अनेक युवाओं के साथ ठगी की गई है।

30 लाख की ठगी का आरोप अलग-अलग पीड़ितों से लगभग 30 लाख रुपये की धनराशि ठगी का आरोप भी लगाया गया। ट्रेनिंग के बाद न तो पीड़ितों को नौकरी दिलाई गई और न ही उनकी धनराशि वापस की गई। शिकायत के आधार पर सिहानी गेट थाने में केस दर्ज कर फरीदाबाद की भूड़ कालोनी निवासी रितेश शर्मा और दिल्ली के द्वारका मोड़ स्थित जैन नगर निवासी अमन को गिरफ्तार कर लिया गया है।