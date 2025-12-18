गाजियाबाद नगर आयुक्त ने लिया आइटीएमएस भवन का जायजा,15 दिन में प्रोजेक्ट शुरू करने के निर्देश जारी
गाजियाबाद के नगर आयुक्त ने आइटीएमएस भवन का जायजा लिया और 15 दिनों में प्रोजेक्ट शुरू करने के निर्देश जारी किए। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य शहर की यातायात ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। आइटीएमएस बिल्डिंग का नगरायुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक द्वारा बुधवार को निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। आइटीएमएस संचालन के लिए बनी बिल्डिंग में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी नए सिरे से स्थापित करने के लिए टीम को निर्देश दिए गए हैं। एक ही बिल्डिंग में ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ-साथ म्युनिसिपल सर्विसेज की सुविधा शहर को मुहैया कराने की प्लानिंग की जा रही है।
निरीक्षण के दौरान उन्होंने बिल्डिंग में ट्रैफिक मैनेजमेंट हेतु लगाए गए, सर्वर, स्क्रीन तथा डेस्कटॉप की व्यवस्था को देखा। नगर आयुक्त द्वारा टीम को 15 दिन के भीतर जनवरी 2026 के प्रथम सप्ताह में ट्रैफिक चालान की कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिए। मौके पर अपर नगर आयुक्त अवनींद्र कुमार, मुख्य अभियंता निर्माण नरेंद्र कुमार चौधरी भी उपस्थित रहे।
नगर आयुक्त द्वारा गाजियाबाद नगर निगम सीमा अंतर्गत लगे हुए 1500 कैमरो को इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से तत्काल प्रभाव से जोड़ने के लिए टीम को निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा 350 कैमरा जल्द से जल्द आवश्यक स्थान पर लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
जन समस्याओं के समाधान को गति देने के लिए नगर आयुक्त द्वारा इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम हेतु बनी नई बिल्डिंग में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम को भी व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि समस्याओं का समाधान एक ही स्थान पर संभव हो सके, 311 एप्लीकेशन, कंट्रोल रूम, व्हीकल ट्रैकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम को भी जनहित में एक ही स्थान पर लाने की प्लानिंग की जा रही है जिसके लिए टीम को निर्देश दिए गए हैं, मौके पर डॉक्टर अनुज व निर्माण विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे ।इफकॉन इंडिया प्राइवेट लिमिट से मोहित गिरधर प्रोजेक्ट मैनेजर, राजीव भारद्वाज प्रोजेक्ट इंचार्ज, विकास कुमार उपस्थित रहे।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।