इंस्टाग्राम पर आईफोन बेचने का झांसा देकर युवक से धोखाधड़ी, साइबर ठगों ने उड़ाए 1.90 लाख रुपये
गाजियाबाद में एक युवक को इंस्टाग्राम पर आईफोन बेचने का लालच देकर साइबर अपराधियों ने 1.90 लाख रुपये ठग लिए। युवक ने विज्ञापन देखकर संपर्क किया था, जिसके बाद ठगों ने धीरे-धीरे पैसे ट्रांसफर करवा लिए। पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। साइबर अपराधियों ने क्राॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के एक युवक से आईफोन बेचने के नाम 1.90 लाख रुपये ठग लिए। युवक के पिता की ओर से मामले में केस दर्ज कराया गया है।
तिगरी गोल चक्कर के पास रहने वाले जसवीर सिंह ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे आशु ने छह जुलाई को इंस्टाग्राम पर आइफोन का विज्ञापन देखा था। बेटे ने विज्ञापन में दिए गए वाट्सएप नंबर पर बात की।
रजिस्ट्रेशन के जमा कराए हजार रुपये
इस दौरान बेटे से एक हजार रुपये रजिस्ट्रेशन के नाम पर ट्रांसफर कराए गए। फिर उसके बाद आर्डर भेजने के नाम पर 62 सौ रुपये वसूले गए। जसवीर सिंह के मुताबिक इसके बाद उनके बेटे को एक विज्ञापन का लिंक भेजा गया। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद उसके पास छह अंको का एक कोड आया।
उस कोड को बताने के बाद खाते से रुपये निकल गए। जसवीर सिंह का कहना है कि बेटे को धमकाकर उसके बाद भी बेटे से पैसे वसूले। उनके बेटे से कुल 1.90 लाख रुपये ठगे गए हैं। पीड़ित की शिकायत पर केस दर्ज कर क्रॉसिंग रिपब्लिक थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
