इंस्टाग्राम पर आईफोन बेचने का झांसा देकर युवक से धोखाधड़ी, साइबर ठगों ने उड़ाए 1.90 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। साइबर अपराधियों ने क्राॉसिंग रिपब्लिक थाना क्षेत्र के एक युवक से आईफोन बेचने के नाम 1.90 लाख रुपये ठग लिए। युवक के पिता की ओर से मामले में केस दर्ज कराया गया है।

तिगरी गोल चक्कर के पास रहने वाले जसवीर सिंह ने पुलिस को बताया कि उनके बेटे आशु ने छह जुलाई को इंस्टाग्राम पर आइफोन का विज्ञापन देखा था। बेटे ने विज्ञापन में दिए गए वाट्सएप नंबर पर बात की।

रजिस्ट्रेशन के जमा कराए हजार रुपये इस दौरान बेटे से एक हजार रुपये रजिस्ट्रेशन के नाम पर ट्रांसफर कराए गए। फिर उसके बाद आर्डर भेजने के नाम पर 62 सौ रुपये वसूले गए। जसवीर सिंह के मुताबिक इसके बाद उनके बेटे को एक विज्ञापन का लिंक भेजा गया। उस लिंक पर क्लिक करने के बाद उसके पास छह अंको का एक कोड आया।