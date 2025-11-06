गाजियाबाद के डासना जेल में कैदी की हालत बिगड़ी, अस्पताल में मौत; डॉक्टर ने बताई वजह
गाजियाबाद के डासना जेल में 55 वर्षीय विचाराधीन कैदी असलम की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बैरक में बेहोश होने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार, उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिला कारागार डासना में बृहस्पतिवार दोपहर को 55 वर्षीय विचाराधीन बंदी असलम की तबीयत खराब हो गई। बेहोश होने पर वह बैरक में गिर पड़ा।
तुरंत गंभीर हालत में बंदी को संजय नगर स्थित संयुक्त अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। जांच पड़ताल के बाद चिकित्सकों ने बंदी को मृत घोषित कर दिया। चिकित्सकों का कहना है कि हार्ट अटैक के चलते बंदी की मौत हुई है।
