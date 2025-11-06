Language
    गाजियाबाद के डासना जेल में कैदी की हालत बिगड़ी, अस्पताल में मौत; डॉक्टर ने बताई वजह

    By Sonu Suman Edited By: Sonu Suman
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 03:51 PM (IST)

    गाजियाबाद के डासना जेल में 55 वर्षीय विचाराधीन कैदी असलम की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बैरक में बेहोश होने के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के अनुसार, उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई।

    गाजियाबाद के डासना जेल में बीमार कैदी की अस्पताल में मौत।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबादजिला कारागार डासना में बृहस्पतिवार दोपहर को 55 वर्षीय विचाराधीन बंदी असलम की तबीयत खराब हो गईबेहोश होने पर वह बैरक में गिर पड़ा

    तुरंत गंभीर हालत में बंदी को संजय नगर स्थित संयुक्त अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गयाजांच पड़ताल के बाद चिकित्सकों ने बंदी को मृत घोषित कर दियाचिकित्सको का कहना है कि हार्ट अटैक के चलते बंदी की मौत हुई है

