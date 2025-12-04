Ghaziabad News: साउथ साइड औद्याेगिक क्षेत्र से कूड़ा उठान न होने पर उद्यमी नराज, उद्योग बंधु की बैठक में उठाया मुद्दा
गाजियाबाद के साउथ साइड जीटी रोड औद्योगिक क्षेत्र में सफाई व्यवस्था ठीक न होने से उद्यमी नाराज हैं। विकास भवन में हुई बैठक में अधिकारियों ने इस मुद्दे ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। साउथ साइड जीटी रोड औद्याेगिक क्षेत्र स्थित कार्बन कांटिनेंटल इंडिया लिमिटेड के पास पार्क का सुंदरीकरण न कराए जाने एवं कूड़ा उठान का कार्य समय पर न किए जाने से उद्यमियों में नाराजगी है।
बुधवार को विकास भवन में आयोजित बैठक में इस मुद्दे को अधिकारियों ने प्रमुखता से उठाया। इस मामले में सीडीओ ने यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक से साफ सफाई एवं कूड़ा उठान की व्यवस्था न कराए जाने पर असंतोष व्यक्त किया एवं चेतावनी दी, उन्होंने तीन दिन के अंदर औद्योगिक क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में बताया गया कि इंद्रप्रस्थ योजना पॉकेट - बी में सड़क का चौड़ीकरण एवं विकास कार्य का मुद्दा जीडीए द्वारा बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी लोनी औद्योगिक क्षेत्र में पानी की टंकियों के दोबारा संचालन के लिए दो माह में डीपीआर तैयार कर यूपीसीडा को प्रेषित करने के निर्देश दिए। दिल्ली लोनी रोड पर जवाहर नगर मेट्रो स्टेशन से दो नंबर बस स्टैंड तक नालों का गंदा पानी भरा रहने से सड़क के क्षतिग्रस्त होने की शिकायत पर बताया गया कि समस्या के समाधान के लिए सर्वे करा लिया गया।
यहां पर होन वाले कार्य की डीपीआर तैयार कर ली गई है, जिसे जल्द ही शासन को प्रेषित किया जाएगा। कार्य के लिए शासन द्वारा 110 करोड़ के बजट की स्वीकृति दी जा चुकी है। जल्द ही कार्य शुरू कराया जाएगा। अमृत स्टील कंपाउंड औद्योगिक क्षेत्र में नाले का निर्माण कार्य 70 प्रतिशत पूरा हो गया है, सीडीओ ने शेष कार्य 15 दिन में पूरा करने के निर्देश दिए।
सीडीओ ने कहा कि इज आफ डूइंग बिजनेस के तहत संचालित निवेश मित्र पोर्टल पर समय सीमा के बाद लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण किया जाए। यदि किसी विभाग को प्रकरण के निस्तारण के संबंध में कोई समस्या है तो उपायुक्त उद्योग से समन्वय स्थापित करते हुए प्रकरणों का निस्तारण करना सुनिश्चित किया जाए।
