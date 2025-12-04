Ghaziabad News: साउथ साइड औद्याेगिक क्षेत्र से कूड़ा उठान न होने पर उद्यमी नराज, उद्योग बंधु की बैठक में उठाया मुद्दा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। साउथ साइड जीटी रोड औद्याेगिक क्षेत्र स्थित कार्बन कांटिनेंटल इंडिया लिमिटेड के पास पार्क का सुंदरीकरण न कराए जाने एवं कूड़ा उठान का कार्य समय पर न किए जाने से उद्यमियों में नाराजगी है।

बुधवार को विकास भवन में आयोजित बैठक में इस मुद्दे को अधिकारियों ने प्रमुखता से उठाया। इस मामले में सीडीओ ने यूपीसीडा के क्षेत्रीय प्रबंधक से साफ सफाई एवं कूड़ा उठान की व्यवस्था न कराए जाने पर असंतोष व्यक्त किया एवं चेतावनी दी, उन्होंने तीन दिन के अंदर औद्योगिक क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।



बैठक में बताया गया कि इंद्रप्रस्थ योजना पॉकेट - बी में सड़क का चौड़ीकरण एवं विकास कार्य का मुद्दा जीडीए द्वारा बोर्ड बैठक में रखा जाएगा। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी लोनी औद्योगिक क्षेत्र में पानी की टंकियों के दोबारा संचालन के लिए दो माह में डीपीआर तैयार कर यूपीसीडा को प्रेषित करने के निर्देश दिए। दिल्ली लोनी रोड पर जवाहर नगर मेट्रो स्टेशन से दो नंबर बस स्टैंड तक नालों का गंदा पानी भरा रहने से सड़क के क्षतिग्रस्त होने की शिकायत पर बताया गया कि समस्या के समाधान के लिए सर्वे करा लिया गया।