Ghaziabad News: आदित्य वर्ल्ड सिटी में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट नाकाफी, नियमों का हो रहा उल्लंघन

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। आदित्य वर्ल्ड सिटी में अनुमानित जनसंख्या के मुकाबले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) की क्षमता बेहद कम है। सेक्टर 1, 2, 3 और 4 के एओए के मुताबिक स्वीकृत लेआउट प्लान के अनुसार टाउनशिप की अनुमानित जनसंख्या 1,57,095 है, जिसके लिए करीब 3,020 किलो लीटर प्रतिदिन अपशिष्ट जल उपचार की आवश्यकता है, लेकिन इसके अनुरूप एसटीपी का निर्माण नहीं किया गया है।



सेक्टर 1, 2, 3 और 4 के एओए अध्यक्ष डा. शिव कुमार ने बताया कि कम ऊंचाई वाली इमारतों से निकलने वाले सीवेज के लिए सेक्टर-3 में 3,591.5 वर्ग मीटर भूमि पर एसटीपी प्रस्तावित था। इसके विपरीत बिल्डर ने अब तक केवल 237 वर्ग मीटर करीब 6.6 प्रतिशत क्षेत्र में ही एसटीपी विकसित किया है, जो आवश्यक क्षमता से कम है।

उनके अनुसार यह एसटीपी अधिकांश समय निष्क्रिय रहता है। टंकियों में सूखा कीचड़ जमा है, जिनमें 2-4 इंच चौड़ी दरारें दिख रही हैं। उन्होंने बताया कि प्लांट का नियमित संचालन नहीं हो रहा। इसके चलते अधिकांश सीवर लाइनें जाम पड़ी हैं और अपशिष्ट जल एसटीपी तक पहुंचने के बजाय सड़कों और खुले क्षेत्रों में बह रहा है। इससे दुर्गंध फैल रही है और मच्छरों का प्रजनन बढ़ गया है।