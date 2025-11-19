Language
    यूपी के इस जिले में चल रही डग्गामार वाहनों की मनमानी, ट्रैफिक पुलिस और रोडवेज विभाग नहीं लगा पा रहे रोक

    By Vinit Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Wed, 19 Nov 2025 12:38 PM (IST)

    गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में डग्गामार वाहनों की मनमानी से यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। ट्रैफिक पुलिस और रोडवेज विभाग इन अवैध वाहनों पर रोक लगाने में विफल रहे हैं, जिससे नागरिकों को भारी परेशानी हो रही है। शहर में अवैध वाहनों का बोलबाला है और जिम्मेदार विभाग कार्रवाई करने में असमर्थ दिख रहे हैं।

    लालकुआं के पास पुल के नीचे नो पार्किंग जोन में  सवारियां भरते डग्गामार वाहन। जागरण

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शहर के अतिव्यस्त लालकुआं चौराहे पर डग्गामार बस और टैक्सी से रोजाना जाम लगता है। तमाम दावों के बावजूद पुलिस और ट्रैफिक पुलिस एवं परिवहन विभाग डग्गामार वाहनों पर लगाम नहीं लगा पाए हैं। लालकुआं पुल के नीचे डग्गामार बसें और टैक्सियां बिना किसी नियम के जहां-तहां रुककर यात्रियों को बिठाती हैं, जिससे सड़क पर अव्यवस्था फैल जाती है।

    लालकुआं पर वाहनों का दबाव सबसे ज्यादा रहता है। सवारियां भी इस चौराहे पर अन्य स्थानों की अपेक्षा ज्यादा रहती हैं। यही वजह है कि डग्गामार वाहन भी इसी चौराहे से सबसे ज्यादा सवारी बैठाते हैं। चौराहे पर नो पार्किंग के बोर्ड लगे हुए हैं, जिन्हें बस व टैक्सी चालक खुलेआम नजरअंदाज कर रहे हैं।

    यात्रियों को लाने-ले जाने की जल्दबाजी में यह वाहन चालक सड़क घेरकर वाहन खड़ा कर देते हैं। सुबह और शाम के समय कई बार जाम लग जाता है। ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी के बावजूद कार्रवाई न होने से चालकों के हौसले और भी बढ़ गए हैं।


    लालकुआं पर नियमित रुप से अभियान चलाकर डग्गामार टैक्सी और बसों पर कार्रवाई की जाती है। मंगलवार को ही दो डग्गामार टैक्सी को सीज किया गया है।

    जियाउद्दीन अहमद, एसीपी ट्रैफिक