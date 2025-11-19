यूपी के इस जिले में चल रही डग्गामार वाहनों की मनमानी, ट्रैफिक पुलिस और रोडवेज विभाग नहीं लगा पा रहे रोक

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शहर के अतिव्यस्त लालकुआं चौराहे पर डग्गामार बस और टैक्सी से रोजाना जाम लगता है। तमाम दावों के बावजूद पुलिस और ट्रैफिक पुलिस एवं परिवहन विभाग डग्गामार वाहनों पर लगाम नहीं लगा पाए हैं। लालकुआं पुल के नीचे डग्गामार बसें और टैक्सियां बिना किसी नियम के जहां-तहां रुककर यात्रियों को बिठाती हैं, जिससे सड़क पर अव्यवस्था फैल जाती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

लालकुआं पर वाहनों का दबाव सबसे ज्यादा रहता है। सवारियां भी इस चौराहे पर अन्य स्थानों की अपेक्षा ज्यादा रहती हैं। यही वजह है कि डग्गामार वाहन भी इसी चौराहे से सबसे ज्यादा सवारी बैठाते हैं। चौराहे पर नो पार्किंग के बोर्ड लगे हुए हैं, जिन्हें बस व टैक्सी चालक खुलेआम नजरअंदाज कर रहे हैं।