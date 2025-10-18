Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गाजियाबाद में बिना लाइसेंस मिठाई बना रहे दुकान को कराया बंद, 300 किलो रसगुल्ले कराए नष्ट

    By Abhishek Singh Edited By: Sonu Suman
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 03:00 AM (IST)

    गाजियाबाद के निडोरी गांव में बिना लाइसेंस मिठाई बनाने का खुलासा हुआ। खाद्य सुरक्षा विभाग ने छापा मारकर 300 किलो रसगुल्ले और 25 किलो मिठाई नष्ट की। मिलावटखोरी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए विनिर्माण परिसर को सील कर दिया गया। रामनगर मंडी में तौल में गड़बड़ी करने वाले दुकानदारों पर भी जुर्माना लगाया गया, और डिब्बे के साथ मिठाई तौलने पर कार्रवाई की गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    निडोरी गांव में बिना लाइसेंस के ही मिठाई बनाने का कार्य करने का पर्दाफाश।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। निडोरी गांव में बिना लाइसेंस के ही मिठाई बनाने का कार्य करने का पर्दाफाश हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापा मारा तो विनिर्माण परिसर में गंदगी मिली। मिठाइयों पर मक्खी और चीटियां मिलीं। विभागीय अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए विनिर्माण परिसर को बंद करा दिया है। इसके साथ ही 300 किलो रसगुल्ले और 25 किलो मिठाई भी नष्ट कराई है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिला अभिहित अधिकारी अरविंद यादव ने बताया कि निडोरी में तवारीख के मिठाई विनिर्माण परिसर पर छापामारी की गई। इस दौरान 2,500 किलो मिठाई का भंडारण मिला। मानकाें के अनुरूप न होने के कारण रसगुल्ला, बेसन की बूंदी, रंगीन रसगुल्ला, खोया, मिल्क केक, गुलाब जामुन का नमूना जांच के लिए संग्रहित किया गया।

    इस दौरान 300 किलो सफेद रसगुल्ला और 25 किलो काजू बर्फी को अस्वच्छ भंडारण होने के कारण नष्ट कराया गया है। इसके अलावा खोड़ा की महालक्ष्मी कालोनी में अलीगढ़ के पिसावा में रहने वाले रमेश चंद द्वारा लाया गया 110 किलोे पनीर और अलीगढ़ के चंदौस से मोहम्मद अबरार द्वारा लाया गया 360 किलो पनीर को जब्त कर नष्ट कराया गया है।

    डिब्बे सहित तौल रहे मिठाई का वजन, लगाया जुर्माना

    मुनाफे के चक्कर में त्योहार के अवसर पर बाजार में बिक रहे उत्पाद के वजन में घटतौली भी की जा रही है। इसे रोकने के लिए माप तौल विभाग ने चेकिंग तेज कर दी है। निरीक्षक ज्योति सती ने बताया कि रामनगर स्थित किराना मंडी में उन्होंने तौल उपकरणों की जांच की तो पता चला कि पिछले 20 साल से कांटों (तौल उपकरण) की स्टांपिंग नहीं कराई गई है। ऐसे में दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है।

    इसके अलावा नेहरू नगर , लोहिया नगर में मिठाई की दुकानों पर चेकिंग की गई तो पता चला कि दुकानदार डिब्बे के साथ मिठाई का वजन तौल रहे थे। दुकानदार सौ से 150 ग्राम तक कम मिठाई ग्राहकों को बेच रहे थे। पांच दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने बताया कि त्योहार के अवसर पर चेकिंग अभियान को तेज किया गया है। दुकानदारों से कहा गया है कि तौल उपकरण पर स्टांपिंग अवश्य करा लें, मिठाई के तौल में डिब्बे का वजन न जोड़ें।