गाजियाबाद के अवैध होटल क्यों बंद नहीं करा रही पुलिस? कई बार हो चुका है देह व्यापार का भंडाफोड़

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले में अवैध रूप से चल रहे होटलों को बंद कराने के लिए प्रशासन ने पुलिस कमिश्नर को रिमाइंडर भेजा है। इसके बावजूद अब तक पुलिस ने अवैध होटल बंद कराने की कार्रवाई नहीं की है। जबकि जिले के अवैध होटलों में कई बार अनैतिक कार्यों का पर्दाफाश हो चुका है। बिना लाइसेंस जिले में संचालित होटलों को बंद न कराए जाने से पुलिस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दो हजार से अधिक होटल, लाइसेंस है महज 356 के पास जिले में लगभग दो हजार होटल, अतिथि गृह, रिजार्ट और फार्म स्टे संचालित हैं। इनमें से महज 356 ने ही जिला प्रशासन ने लाइसेंस लिया है। बिना लाइसेंस के होटल का संचालन करना अवैध है। होटल का लाइसेंस लेने के लिए पर्यटन, पुलिस, अग्निशमन, विद्युत सहित छह विभागों से एनओसी लेनी पड़ती है। जिला प्रशासन ने लाइसेंस देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम भी लागू किया हुआ है।

बिगड़ रहा माहौल जिले में व्यावसायिक ही नहीं रिहायशी क्षेत्रों में भी नियमों को ताख पर रखकर होटल खोल दिए गए हैं। इन होटलों में देर रात तक लड़कों और लड़कियों को आना - जाना लगा रहता है। इससे माहौल बिगड़ता है, पूर्व में इस मामले को लेकर आरडब्ल्यूए पदाधिकारियों ने सवाल भी उठाया है।