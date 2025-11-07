गाजियाबाद में जमकर गरजा GDA का बुलडोजर, 36 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनियां ध्वस्त

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान के तहत गांव भिक्क्नपुर और मोरटा में करीब 36 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया।

ग्राम भिक्कनपुर में खसरा संख्या 407 व 408 में करीब 20 हजार वर्ग मीटर और खसरा संख्या 471, 472 व 473 पर करीब छह हजार वर्ग मीटर जमीन में बिना स्वीकृत मानचित्र के अवैध रूप से प्लाटिंग, सड़क निर्माण और मिट्टी भराव कार्य किया जा रहा था।