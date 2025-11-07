गाजियाबाद में जमकर गरजा GDA का बुलडोजर, 36 बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनियां ध्वस्त
गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने भिक्कनपुर और मोरटा में 36 बीघा अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। बिना अनुमति के विकसित हो रही इन कॉलोनियों में प्लाटिंग, सड़क निर्माण और मिट्टी भराव का कार्य किया जा रहा था। प्रवर्तन टीम ने बुलडोजर से अवैध निर्माणों को नष्ट कर दिया और विरोध करने वालों को पुलिस ने खदेड़ दिया।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान के तहत गांव भिक्क्नपुर और मोरटा में करीब 36 बीघा भूमि पर विकसित की जा रही अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया।
ग्राम भिक्कनपुर में खसरा संख्या 407 व 408 में करीब 20 हजार वर्ग मीटर और खसरा संख्या 471, 472 व 473 पर करीब छह हजार वर्ग मीटर जमीन में बिना स्वीकृत मानचित्र के अवैध रूप से प्लाटिंग, सड़क निर्माण और मिट्टी भराव कार्य किया जा रहा था।
इसके अलावा ग्राम मोरटा के खसरा संख्या 622 पर 10 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अवैध रूप से कालोनी विकसित की जा रही थी। प्रवर्तन टीम ने बुलडोजर से अवैध रूप से बनाई गई सड़क, चारदीवारी, कालोनाइजर का कार्यालय ध्वस्त किया। ध्वस्तीकरण के दौरान कालोनाइजर ने विरोध किया। प्रवर्तन टीम ने पुलिस की मदद से उन्हें मौके से खदेड़ दिया।
