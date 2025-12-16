प्रदूषण की मार! गाजियाबाद में स्कूलों को लेकर बड़ा फैसला; हाइब्रिड मोड में चलेंगी 12वीं तक की कक्षाएं

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले में बुधवार से अग्रिम आदेश तक स्कूलों एवं कोचिंग सेंटरों में कक्षा 12 वीं तक हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित की जाएंगी। जिले में वायु गुणवत्ता सुधार को ध्यान में रखते हुए प्रशासन एवं शिक्षा विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है।

सोमवार से जिले में प्रदूषण की वजह से कक्षा पांच तक के बच्चों की कक्षाएं आनलाइन संचालित की जा रहीं थीं। इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आदेश दिए गए थे।

जिला विद्यालय निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार शर्मा के अनुसार बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आइसीएसई बोर्ड, संस्कृत शिक्षा परिषद, मदरसा बोर्ड एवं अन्य बोर्ड से मान्यता प्राप्त संबद्ध विद्यालयों एवं कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों की कक्षाएं हाइब्रिड मोड में संचालित की जाएंगी।