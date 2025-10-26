Language
    गाजियाबाद: पति पर जहरीला पदार्थ खिलाकर हत्या का आरोप, घरेलू हिंसा की शिकार थी महिला; पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 01:03 PM (IST)

    गाजियाबाद में एक महिला की संदिग्ध मौत के मामले में, परिजनों ने पति पर ज़हर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि महिला घरेलू हिंसा का शिकार थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिससे मौत का सही कारण पता चल सके।

    Hero Image

    मृतका हिमानी शर्मा। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मुरादनगर के बसंतपुर सैंथली निवासी 40 वर्षीय महिला हिमानी शर्मा को सुबह जहर खाई हालत में मणिपाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया। स्वजन का आरोप है कि महिला के पति ने जहरीला पदार्थ खिलाकर उसकी हत्या की है। पुलिस का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पीएम रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

    घरेलू हिंसा का आरोप

    घंटाघर निवासी हर्ष शर्मा के मुताबिक उनकी बहन हिमानी की शादी 14 वर्ष पूर्व बसंतपुर सैंथली निवासी पवन शर्मा के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही पवन शर्मा उनकी बहन के साथ शराब पीकर मारपीट करता था। दीवाली के आसपास भी कई बार उनकी बहन के साथ मारपीट की गई और कहा गया कि अपने मायके से रुपये लेकर आओ।

    उन्होंने बहन को पांच हजार रुपये दिए तब जाकर बहन को घर में घुसने दिया। रविवार सुबह उनके पास फोन आया कि उनकी बहन की तबीयत खराब हो गई है। वह मौके पर पहुंचे और अपनी बहन को मणिपाल अस्पताल में गंभीर हालत में भर्ती कराया। जहां इलाज के दौरान उनकी बहन ने दम तोड़ दिया। हर्ष का कहना है कि वह पुलिस को शिकायत देकर आरोपियों पर कार्रवाई की मांग करेंगे।