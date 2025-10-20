Language
    गाजियाबाद: सड़क मरम्मत के लिए आवास विकास परिषद का सख्त नोटिस

    By Lakshay Chaudhary Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Mon, 20 Oct 2025 08:51 AM (IST)

    आवास विकास परिषद, गाजियाबाद ने सिद्धार्थ विहार परियोजना में निर्माणाधीन सोसायटियों को नोटिस जारी किया है। भारी वाहनों से सड़कों को नुकसान पहुँच रहा है, मिट्टी और कीचड़ जमा हो रहा है। परिषद ने बिल्डरों को सात दिनों में मरम्मत करने या खर्च वहन करने की चेतावनी दी है।

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। आवास विकास परिषद ने सिद्धार्थ विहार परियोजना में निर्माणाधीन कुछ सोसायटियों और अन्य परियोजनाओं को नोटिस जारी किए हैं। बोर्ड ने कहा है कि सोसायटियों के निर्माण के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही से परियोजना के भीतर की सड़कों को नुकसान पहुँच रहा है।

    अधिशासी अभियंता विकास गौतम ने बताया कि बोर्ड ने प्रतीक ग्रैंड सिटी, एपेक्स हाइट्स, एनएफएस इंफ्राडेवलपर्स और सेक्टर 3 में निर्माणाधीन अन्य परियोजनाओं को नोटिस जारी किए हैं। विभिन्न परियोजनाओं में काम चल रहा है। निर्माण सामग्री से लदे ट्रक सड़कों पर खड़े हैं, जिससे सड़कों की सतह को नुकसान पहुँच रहा है।

    उन्होंने बताया कि ट्रकों से गिरने वाली मिट्टी और ट्रकों से रिसने वाले पानी के कारण सड़कों पर कीचड़ जमा हो रहा है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। परिणामस्वरूप, बारिश के दौरान जलभराव हो रहा है। इसके अलावा, परियोजनाओं के भीतर बेसमेंट की खुदाई से मिट्टी ले जाने वाले ट्रकों में क्षमता से अधिक सामान भरा जा रहा है, जिससे मिट्टी सड़कों पर गिर रही है और सड़कों पर धूल जम रही है।

    परिषद ने कहा है कि इस तरह की गतिविधियों से सड़कों को समय से पहले ही नुकसान पहुँच रहा है। परिषद ने चेतावनी दी है कि पानी रिसने वाली सामग्री से लदे ट्रक सड़क पर न खड़े किए जाएँ और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत सात दिनों के भीतर कर दी जाए। अगर आदेशों का पालन नहीं किया गया, तो परिषद संबंधित बिल्डरों से सड़क मरम्मत का खर्च वसूल करेगी।