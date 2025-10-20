गाजियाबाद: सड़क मरम्मत के लिए आवास विकास परिषद का सख्त नोटिस

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। आवास विकास परिषद ने सिद्धार्थ विहार परियोजना में निर्माणाधीन कुछ सोसायटियों और अन्य परियोजनाओं को नोटिस जारी किए हैं। बोर्ड ने कहा है कि सोसायटियों के निर्माण के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही से परियोजना के भीतर की सड़कों को नुकसान पहुँच रहा है।

अधिशासी अभियंता विकास गौतम ने बताया कि बोर्ड ने प्रतीक ग्रैंड सिटी, एपेक्स हाइट्स, एनएफएस इंफ्राडेवलपर्स और सेक्टर 3 में निर्माणाधीन अन्य परियोजनाओं को नोटिस जारी किए हैं। विभिन्न परियोजनाओं में काम चल रहा है। निर्माण सामग्री से लदे ट्रक सड़कों पर खड़े हैं, जिससे सड़कों की सतह को नुकसान पहुँच रहा है।

उन्होंने बताया कि ट्रकों से गिरने वाली मिट्टी और ट्रकों से रिसने वाले पानी के कारण सड़कों पर कीचड़ जमा हो रहा है, जिससे यातायात बाधित हो रहा है। परिणामस्वरूप, बारिश के दौरान जलभराव हो रहा है। इसके अलावा, परियोजनाओं के भीतर बेसमेंट की खुदाई से मिट्टी ले जाने वाले ट्रकों में क्षमता से अधिक सामान भरा जा रहा है, जिससे मिट्टी सड़कों पर गिर रही है और सड़कों पर धूल जम रही है।