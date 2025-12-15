गाजियाबाद में 2,986 मकानों के लिए आज से करें आवेदन, 2.50 लाख की मिलेगी छूट

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा ईडब्ल्यूएस और एलआइजी भवनों को समय पर आवंटित न करने वाले निजी विकासकर्ताओं की सूची तैयार की जा रही है, जिससे कि उन पर कार्रवाई की जा सके। इस संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष नंद किशोर कलाल ने निर्देश दिए हैं। उनके द्वारा दिए गए सख्त निर्देश का असर भी अब दिखाई देने लगा है, निजी विकासकर्ता मैसर्स एसजीएस कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड की परियोजना एसजीएस सिटी- एक और सिटी दो में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत निर्माणाधीन दुर्बल आय वर्ग के कुल 2,986 भवनों के लिए आवेदन का रास्ता साफ हो गया है। भवनों के लिए आज से आवेदन मांगे जा रहे हैं, जो कि 15 जनवरी तक लिए जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) उपाध्यक्ष ने बताया कि इच्छुक एवं पात्र आवेदक निर्धारित समय के भीतर आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी, पात्रता, शर्तें, आवेदन प्रक्रिया एवं अन्य दिशानिर्देश गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

जीडीए वीसी ने कहा कि अन्य निजी विकासकर्ताओं को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस और एलआइजी श्रेणी के भवनों के निर्माण एवं समयबद्ध आवंटन के लिए सख्त निर्देश दिए गए हैं, इसकी निगरानी के लिए प्राधिकरण सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। जो निजी विकासकर्ताओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की नियमित समीक्षा कर रही है।

वर्तमान में दुर्बल आय वर्ग के प्रति भवन का अंतिम मूल्य 4.98 लाख निर्धारित किया गया है। इस राशि में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत केंद्र सरकार द्वारा 1.50 लाख रुपये और राज्य सरकार द्वारा एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।