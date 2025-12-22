गाजियाबाद में घरेलू सहायिकाओं की करतूत, काम पर रखने के पहले ही दिन घर से ले उड़ीं लाखों के गहने

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद (गाजियाबाद)। घर पर काम मांगने आई महिलाओं से अब जरा सावधान रहने की जरूरत है। ट्रांस हिंडन क्षेत्र में पिछले पांच दिनों में दो ऐसी वारदातों को घरेलू सहायिकाओं ने अंजाम दिया है। इसमें पहले काम मांगा गया और नौकरी के पहले या दूसरे दिन ही घर को साफ कर दिया गया। कौशांबी थाना क्षेत्र के बाद लिंक रोड थाना क्षेत्र में दो घरेलू सहायिकाओं ने दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी के घर से 30 लाख की चोरी कर ली। घर से निकलते हुए सीसीटीवी में दोनों की तस्वीर कैद हुई है। मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दर्ज मुकदमे में रामप्रस्थ कालोनी निवासी यश शर्मा ने बताया कि उनके पिता दिल्ली जल बोर्ड में कर्मचारी हैं। घर पर काम के लिए सहायिकाओं की जरूरत थी। उनके घर के पास में ही मौसी रहती हैं। मौसी को 18 दिसंबर को घर के पास वाले पार्क में दो महिलाएं मिलीं थीं।

CCTV में दिखी आरोपी महिलाएं आरोपित महिलाओं ने मौसी से कहा कि वह दोनों आसपास के घरों में काम करती हैं। मौसी दोनों को उनके घर ले आईं और काम पर रखवा दिया। यश ने उनसे अगले दिन आने पर आधार कार्ड लाने के लिए कहा था। दोनों 19 दिसंबर को सुबह के समय घर पर आईं और घर के काम करने लगीं। उस समय घर पर वह और उनकी मां ही थे।

कुछ देर बाद दोनों काम खत्म होने की बात बोलकर चली गईं। उनके जाने के बाद अलमारी को देखा तो गहनों से भरा बैग गायब था। इसमें 30 लाख रुपये के गहने थे। घर के पास लगे सीसीटीवी में दोनों की फुटेज मिली है। एसीपी साहिबाबाद श्वेता यादव ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर महिलाओं की तलाश की जा रही है।