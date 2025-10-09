गाजियाबाद में हाउस टैक्स के विरोध में बाजारों में लगने लगे पोस्टर, कठघरे में शहर की सरकार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। हाउस टैक्स की दर में बढ़ोत्तरी के विरोध में अब दुकानों के बाहर पर्चे और पाेस्टर चस्पा किए जाने शुरू कर दिए गए हैं। इससे शहर की सरकार कठघरे में खड़ी हो रही है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब उन्होंने शहर की सरकार कहे जाने वाले नगर निगम के सदन में ज्यादातर पार्षदों के साथ महापौर भी भाजपा के ही प्रत्याशी को चुना है, इसके बावजूद हाउस टैक्स की दर कम नहीं करा पा रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सिर्फ महापौर, पार्षद ही नहीं भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतने वाले नगर निगम सदन के पदेन सदस्य जिले के सांसद , साहिबाबाद, मुरादनगर, शहर विधायक से भी लोग सवाल कर रहे हैं कि वह जुबानी विरोध करने के अलावा इसे मुद्दे को निर्णायक मोड़ पर क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं।



नगर निगम द्वारा पहले हाउस टैक्स की दर में 10 प्रतिशत के हिसाब से वृद्धि की जाती थी लेकिन अब डीएम सर्किल रेट को आधार मानकर हाउस टैक्स की दर में वृद्धि की गई है। इससे हाउस टैक्स की दरों में चार गुना तक वृद्धि हो गई है, लोगों की जेब पर भार बढ़ा है। इसलिए लोग हाउस टैक्स की बढ़ी हुई दर का विरोध कर रहे हैं और पूर्व पार्षद राजेंद्र त्यागी, हिमांशु मित्तल ने इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका भी दाखिल की है।

खुद नगर निगम की महापौर का दावा है कि सदन में बैठक बुलाकर हाउस टैक्स की दर में वृद्धि के प्रस्ताव को खारिज किया जा चुका है। इसके बावजूद अब तक हाउस टैक्स की दर कम नहीं की गई है। लोगों को बढ़ी हुई दर के हिसाब से ही हाउस टैक्स जमा करना पड़ रहा है। इसके विरोध में महानगर उद्योग व्यापार मंडल ने महानगर की समस्त इकाइयों को बाजारों के अंदर दुकानों के बाहर हाउस टैक्स की बढ़ी हुई दर के विरोध में पोस्टर और पर्चे लगवाने के लिए कहा है।