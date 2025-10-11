Language
    Ghaziabad Fire News: गाजियाबाद के एक होटल में लगी आग, मची अफरा तफरी

    By Abhishek Tiwari Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 07:52 AM (IST)

    गाजियाबाद के राजेंद्र नगर सेक्टर-2 स्थित एक होटल में शुक्रवार शाम आग लग गई। दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गौतमबुद्ध नगर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप चौबे ने बताया कि घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग लगने से इलाके में अफरा-तफरी मच गई थी।

    डिजिटल डेस्क, गाजियाबाद। गाजियाबाद के राजेंद्र नगर सेक्टर-2 स्थित एक होटल में शुक्रवार शाम आग लग गई। सूचना पर आनन-फानन में दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गौतमबुद्ध नगर के मुख्य अग्निशमन अधिकारी प्रदीप चौबे के अनुसार, अग्निशमन विभाग को शाम करीब 7:10 बजे सूचना मिली थी।

    विभिन्न स्टेशनों से चार दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजी गईं और एक से डेढ़ घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पूरी तरह से काबू पा लिया गया।
    इस घटना में किसी के हताहत होने या किसी के घायल होने की खबर नहीं है।

    प्रदीप चौबे ने कहा, "शाम करीब 7:10 बजे, अग्निशमन विभाग को नियंत्रण कक्ष से सूचना मिली कि राजेंद्र नगर सेक्टर-2 स्थित एक होटल में आग लग गई है। हमने तुरंत कार्रवाई करते हुए विभिन्न स्टेशनों से चार दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर भेजीं... हमने वहां आग बुझाना शुरू किया और करीब एक से डेढ़ घंटे बाद उसे पूरी तरह से बुझा दिया। इस घटना में किसी के हताहत होने या किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है।"

    (समाचार एजेंसी एएनआई के इनपुट के साथ)