    गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल में ड्यूटी से नर्सें गायब, मरीजों की बढ़ी परेशानी

    By Madan Panchal Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 14 Oct 2025 06:01 PM (IST)

    गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल में स्टाफ नर्सें मरीजों को कराहते छोड़कर ड्यूटी से गायब मिलीं। औचक निरीक्षण में खुलासा होने पर सीएमएस ने कार्यवाहक मैट्रन समेत पांच को नोटिस जारी किया और वेतन काटने का आदेश दिया। दस अन्य नर्सों को भी चेतावनी दी गई है। कुछ नर्सों ने बीमारी का बहाना बनाया। सीएमएस ने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सख्त कार्रवाई होगी। 

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिला एमएमजी अस्पताल में भर्ती मरीजों को कराहते हुए छोड़कर स्टाफ नर्सें ड्यूटी से गायब हैं। औचक निरीक्षण रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के आधार पर सीएमएस ने कार्यवाहक मैट्रन समेत पांच लोगों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि बिना स्वीकृत अवकाश के ड्यूटी से गायब रहना बेहद आपत्तिजनक और लापरवाही का प्रतीक है।

    ऐसा प्रतीत होता है कि यह लापरवाही जानबूझकर की गई है। उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। एक दिन का वेतन काटने का भी आदेश दिया गया है। इसके अलावा, ड्यूटी में लगातार लापरवाही बरतने पर दस स्टाफ नर्सों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई है।

    नोटिस मिलते ही स्टाफ नर्सें हुईं भर्ती

    नोटिस मिलते ही एक स्टाफ नर्स की तबीयत बिगड़ गई। इसके अलावा, प्रवेश प्रमाण पत्र मिलने के बाद वह नर्सिंग स्टेशन पर आराम कर रही है। मंगलवार को जब कुछ लोगों ने फोटो खींचनी शुरू की तो स्टाफ नर्स चली गई। वह देर शाम तक वार्ड में भर्ती होने का प्रयास करती रही। पता चला है कि दो अन्य स्टाफ नर्स भी बीमार होने का बहाना बनाकर घर चली जाती हैं। कुछ वार्ड बॉय भी अपनी ड्यूटी से कतरा रहे हैं।

    स्पष्टीकरण मांगने के लिए नोटिस जारी 

    हिना विक्टर, कार्यवाहक प्रसूति नर्स, सुनीता, आपातकालीन वार्ड प्रभारी, दुर्गेश नंदिनी, नेत्र ऑपरेशन थियेटर प्रभारी, हर्षिता, बर्न वार्ड प्रभारी, नुसरत, सामान्य वार्ड

    कर्तव्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुबह से देर रात तक आकस्मिक उपस्थिति जाँच की जा रही है। ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, वार्ड मेड, फार्मासिस्ट, चौकीदार, सुरक्षाकर्मी और सफाई कर्मचारियों के खिलाफ वेतन रोकने सहित अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कुछ स्टाफ नर्सों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
    - डॉ. राकेश कुमार सिंह, सीएमएस, जिला एमएमजी अस्पताल