गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल में ड्यूटी से नर्सें गायब, मरीजों की बढ़ी परेशानी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिला एमएमजी अस्पताल में भर्ती मरीजों को कराहते हुए छोड़कर स्टाफ नर्सें ड्यूटी से गायब हैं। औचक निरीक्षण रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के आधार पर सीएमएस ने कार्यवाहक मैट्रन समेत पांच लोगों को नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि बिना स्वीकृत अवकाश के ड्यूटी से गायब रहना बेहद आपत्तिजनक और लापरवाही का प्रतीक है।

ऐसा प्रतीत होता है कि यह लापरवाही जानबूझकर की गई है। उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है। एक दिन का वेतन काटने का भी आदेश दिया गया है। इसके अलावा, ड्यूटी में लगातार लापरवाही बरतने पर दस स्टाफ नर्सों को नोटिस जारी कर चेतावनी दी गई है।

नोटिस मिलते ही स्टाफ नर्सें हुईं भर्ती नोटिस मिलते ही एक स्टाफ नर्स की तबीयत बिगड़ गई। इसके अलावा, प्रवेश प्रमाण पत्र मिलने के बाद वह नर्सिंग स्टेशन पर आराम कर रही है। मंगलवार को जब कुछ लोगों ने फोटो खींचनी शुरू की तो स्टाफ नर्स चली गई। वह देर शाम तक वार्ड में भर्ती होने का प्रयास करती रही। पता चला है कि दो अन्य स्टाफ नर्स भी बीमार होने का बहाना बनाकर घर चली जाती हैं। कुछ वार्ड बॉय भी अपनी ड्यूटी से कतरा रहे हैं।