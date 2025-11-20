स्वास्थ्य सेवाएं देखने अचानक गाजियाबाद के अस्पताल पहुंचे अधिकारी, रेड बेंड के बारे में नहीं बता पाईं कर्मी

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। कायाकल्प अवार्ड के लिये गाजियाबाद के दो अस्पतालों समेत प्रदेश के 60 अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन शुरू हो गया है। इसको लेकर एनएचएम निदेशक डॉ. पिंकी जोवल ने 180 अधिकारियों की ड्यूटी लगाई है। इसी के तहत संजयनगर स्थित जिला संयुक्त अस्पताल में तीन सदस्यीय अधिकारियों की टीम बुधवार को स्वास्थ्य सेवाओं का बिंदुवार मूल्यांकन करने पहुंची। टीम में डॉ. केके शर्मा, डॉ. प्रियंका पाराशर और डॉ. हितेन्द्र शामिल रहे। सबसे पहले टीम ने अस्पताल के गेट पर बने शव ग्रह को देखा। यहां पर बायोमेडिकल वेस्ट के बारे में जानकारी हासिल की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पास में पड़े कूडे के बारे में भी पूछा। इसके बाद टीम इमरजेंसी में पहुंची। वार्ड देखने के बाद इमरजेंसी में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टाक रजिस्ट चेक किया। इस दौरान रेड जोन में रेड बेंड के बारे में स्वास्थ्यकर्मियों से पूछताछ की। वहां मौजूद एक स्वास्थ्यकर्मी ने हिम्मत करके बताया कि जिस मरीज की हालत ज्यादा खराब होती है उसके हाथ में रेड बेंड बांधा जाता है।

इसका मतलब यह है कि इस मरीज को तुरंत प्राथमिक उपचार की जरूरत। येलो बेंड वाले मरीज को कुछ देर होल्ड किया जा सकता है और ग्रीन बेंड वाले मरीज को एक-दो घंटे तक होल्ड किया जा सकता है। टीम के सदस्य ने जैसे ही तीनों बेंड दिखाने को कहा तो वहां नहीं मिले। टीम ने निर्देश दिये कि इमरजेंसी में उपचार के लिए बेंड सिस्टम को लागू करना बहुत जरूरी है।

कई बार इमरजेंसी में एक साथ अनेक मरीज पहुंच जाते हैं। इसके बाद टीम ने ट्रामा सेंटर के छोटे ऑपरेशन थियेटर, डिजिटल एक्स-रे सेंटर, ओपीडी, दवा काउंटर, वार्ड, ऑपरेशन थियेटर,डेंटल ओपीडी, पैथालाजी लैब, अल्ट्रासाउंड सेंटर, सीटी स्कैन सेंटर,एआरवी सेंटर और नीकू वार्ड में पहुंचकर साफ सफाई के अलावा मरीजों को दी जा रहीं स्वास्थ्य सेवाओं का मूल्यांकन किया।

इस मौके पर सीएमएस डॉ. संजय गुप्ता,डा. योगेन्द्र कुमार और फार्मासिस्ट कमल धामा मौजूद रहे। यह मूल्यांकन कायाकल्प योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के लिये किया जा रहा है। मूल्यांकन के आधार पर अस्पताल को अंक दिये जाते हैं। अंकों के आधार पर प्रदेश स्तर से कायाकल्प अवार्ड की घोषणा की जाएगी।