    गाजियाबाद में थाने से 50 मीटर की दूरी पर चल रहा था हुक्काबार, पुलिस को देख मची भगदड़

    By Manoj Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 06 Nov 2025 08:56 AM (IST)

    लोनी बॉर्डर पुलिस ने थाने के पास एक रेस्टोरेंट में चल रहे अवैध हुक्का बार पर छापा मारा। मौके से दो आरोपी गिरफ्तार किए गए और हुक्का व संबंधित सामग्री बरामद की गई। एसीपी अंकुर विहार ने बताया कि सूचना मिलने पर रेस्टोरेंट के दूसरे तल पर छापा मारा गया। तलाशी में छह हुक्के, चिलम, पाइप, तंबाकू और फ्लेवर बरामद हुए। 

    लाेनी में इसी रेस्टोरेंट में चल रहा था हुक्काबार।जागरण

    संवाद सहयोगी, लोनी। लोनी बार्डर थाना पुलिस ने मंगलवार रात थाने से 50 मीटर की दूरी पर रेस्टोरेंट की आड़ में अवैध तरीके से चल रहे हुक्का बार पर छापेमारी की। पुलिस ने मौके से दो आरोपितों को गिरफ्तार कर हुक्का व संबंधित सामग्री बरामद की है। इससे पहले भी पुलिस दो बार हुक्काबार पर छापामारी कर आरोपितों को पकड़ चुकी है। इस रेस्टोरेंट पर सात माह में यह तीसरी बार कार्रवाई है।

    एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि मंगलवार रात सूचना मिली कि बार्डर थाना के निकट क्षेत्र में म्यूजिक रेस्टोरेंट के अंदर अवैध तरीके से हुक्का बार चलाया जा रहा है। पुलिस ने रेस्टोरेंट के द्वितीय तल पर छापामारी की तो भीतर धुआं की धुआं था। चार पांच लोग हुक्का पी रहे थे।

    पुलिस को देख भगदड़ मच गई। इस दौरान काउंटर पर मौजूद दो युवकों से पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ में उन्होने अपना नाम गजेंद्र निवासी जोहरीपुर करावल नगर व दूसरे ने जतिन निवासी जौहरी पुर बताया। तलाशी में वहां से छह हुक्के, पांच चिलम, पांच पाइप, एक पैकेट तंबाकू और फ्लेवर बरामद हुआ। पुलिस पूर्व में भी दो बार इस रेस्टोरेंट पर छापामारी कर आरोपितों को गिरफ्तार कर चुकी है।