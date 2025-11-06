गाजियाबाद में थाने से 50 मीटर की दूरी पर चल रहा था हुक्काबार, पुलिस को देख मची भगदड़

संवाद सहयोगी, लोनी। लोनी बार्डर थाना पुलिस ने मंगलवार रात थाने से 50 मीटर की दूरी पर रेस्टोरेंट की आड़ में अवैध तरीके से चल रहे हुक्का बार पर छापेमारी की। पुलिस ने मौके से दो आरोपितों को गिरफ्तार कर हुक्का व संबंधित सामग्री बरामद की है। इससे पहले भी पुलिस दो बार हुक्काबार पर छापामारी कर आरोपितों को पकड़ चुकी है। इस रेस्टोरेंट पर सात माह में यह तीसरी बार कार्रवाई है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि मंगलवार रात सूचना मिली कि बार्डर थाना के निकट क्षेत्र में म्यूजिक रेस्टोरेंट के अंदर अवैध तरीके से हुक्का बार चलाया जा रहा है। पुलिस ने रेस्टोरेंट के द्वितीय तल पर छापामारी की तो भीतर धुआं की धुआं था। चार पांच लोग हुक्का पी रहे थे।