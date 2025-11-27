Language
    गाजियाबाद में नशे के कारोबार करने का विरोध करने पर हिस्ट्रीशीटर ने की फायरिंग, दो युवकों के पैर में लगी गोली

    By Manoj Kumar Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Thu, 27 Nov 2025 08:51 AM (IST)

    गाजियाबाद में नशे के कारोबार का विरोध करने पर एक हिस्ट्रीशीटर ने फायरिंग की, जिसमें दो युवक घायल हो गए। दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी हिस्ट्रीशीटर और उसके साथियों की तलाश जारी है।

    लोनी में गोली चलने की घटना के बाद घटनास्थल का निरीक्षण करते एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय। जागरण

    संवाद सहयोगी, लोनी। लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र के पाइपलाइन रोड पर नशे कारोबारियों का विरोध करने पर एक हिस्ट्रीशीटर ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर तीन युवकों पर फायरिंग कर दी। इस घटना में दो युवक पैर में गोली लगने से घायल हो गए। मौके पर जुटे लोगों ने आरोपितों को पकड़कर पिटाई कर दी और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने आरोपितों से पिस्टल व नशीला पदार्थ बरामद किया है। पकड़ा गया मुख्य आरोपित टीलामोड़ थाने का हिस्ट्रीशीटर है।

    लोनी बार्डर थाना क्षेत्र के बेहटा हाजीपुर निवासी नितिन धामा ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि बुधवार सुबह करीब 10 बजे पाइप लाइन रोड पर शांति नगर कालोनी निवासी आकिल मादक पदार्थ बेच रहा था। उन्होंने उसका विरोध किया और फोन व इंटरनेट मीडिया के माध्यम से पुलिस से शिकायत की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपित को पकड़ लिया।

    उन्होंने बताया कि आरोपित के पकड़े जाने के बाद दो बाइक पर तीन युवक उनके घर के पास पहुंचे। बाइक सवार तीनों बदमाशों ने गाली गलौज करते हुए नशे का कारोबार बंद कराने का प्रयास करने पर जान से मारने की धमकी दी। उनके द्वारा विरोध करने पर एक बदमाश ने उन पर फायरिंग कर दी। आरोप है कि गोली के छर्रे पास खड़े संदीप व अमित के पैर में जा लगे।

    दोनों घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। शिकायतकर्ता का कहना है कि घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने तीनों बदमाशों को पकड़ कर पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। लोगों ने बदमाशों के कब्जे से बरामद पिस्टल और दो बाइक पुलिस को सौंप दी।

    एसीपी अंकुर विहार ज्ञान प्रकाश राय ने बताया कि पकड़े गए बदमाश महमूदपुर निवासी सचिन, सिखरानी निवासी तरुण और शांतिनगर निवासी आकाश हैं। इनके पास से पिस्टल और दो बाइक बरामद हुई हैं। वहीं इनके साथी मादर्क पदार्थ बेचने वाले आकिल से मादक पदार्थ बरामद हुए है। लोनी महमूदपुर निवासी सचिन टीला मोड़ थाने का हिस्ट्रीशीटर है।