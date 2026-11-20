जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। श्री दूधेश्वर नाथ मंदिर को दूधेश्वर नाथ कारिडोर बनाने के लिए मंदिर के आस पास की दुकानों को हटाने के साथ उनके लिये 18 करोड़ की लागत से हिंडन विहार में शापिंग आर्किड बनेगा। बृहस्पतिवार को महापौर सुनीता दयाल ने इसका शिलान्यास किया।

महापौर ने बताया कि कारिडोर के लिये स्थल बदलना था जिसके लिए नगर निगम द्वारा हिंडन विहार में आठ हजार स्क्वायर भूमि पर दो मंजिला आर्किड बनाया जायेगा। इस आर्किड में 4 बाई 6 मीटर की (128 दुकान)64 दुकान प्रथम तल व 64 दुकान द्वितीय तल पर और नौ गोदाम, पार्किंग व शौचालय आदि बनाया जाएगा।