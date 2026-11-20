अभिषेक सिंह, गाजियाबाद। जिले में स्वगणना की रफ्तार धीमी होने पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। गुरुवार को स्वगणना के नए आंकड़े जारी नहीं किए गए हैं।

अनुमान है कि अभी जिले में पांच हजार से कम लोग ही स्वगणना कर सके हैं। जनगणना के द्वितीय चरण के तहत ऑनलाइन स्वगणना को शुरू हुए गुरुवार को चार दिन बीत गए।

30 नवंबर तक की समय सीमा निर्धारित

जिले में 20.77 लाख घरों में रहने वाले परिवार को स्वगणना करनी है। स्वगणना के लिए 30 नवंबर तक की समय सीमा निर्धारित की गई है। एक दिसंबर से प्रगणक घर-घर जाकर जनगणना का कार्य करेंगे।