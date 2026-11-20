पीटीआई, नई दिल्ली। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है। देश के हर चार में से एक से अधिक नागरिक की उम्र 10 से 24 वर्ष के बीच है।

संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) की विश्व जनसंख्या की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, भारत की कुल आबादी 147.66 करोड़ है और अगले 81 वर्षों में इसके दोगुना होने का अनुमान है।

भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। चीन 141.29 करोड़ की आबादी के साथ दूसरे स्थान पर है।

रिपोर्ट के मुताबिक, भारत की 26 प्रतिशत आबादी 10-24 वर्ष, 17 प्रतिशत 10-19 वर्ष और 24 प्रतिशत 0-14 वर्ष के आयु वर्ग में है। वहीं, 69 प्रतिशत लोग 15-64 वर्ष और आठ प्रतिशत 65 वर्ष या इससे अधिक उम्र के हैं। यह बड़ी युवा आबादी देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर है।

माता-पिता बनना अब भी बड़ी आकांक्षा जनसांख्यिकीय भविष्य सर्वेक्षण 2026 के अनुसार, 18-39 वर्ष की महिलाओं ने परिवार के आदर्श आकार के रूप में औसतन 2.1 बच्चों की इच्छा जताई। वहीं, 35-39 वर्ष की महिलाओं के औसतन एक बच्चा था। इस आयु वर्ग के ऐसे करीब 85 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने माता-पिता बनने की इच्छा जताई, जिनकी कोई संतान नहीं है।

देश में कुल प्रजनन दर प्रति महिला दो जन्म है, जो प्रतिस्थापन स्तर 2.1 के करीब है। हालांकि, राज्यों में इसमें अंतर है। सिक्किम में यह दर एक और बिहार में 2.7 है। स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, चुनौतियां बरकरार भारत में 2022-24 के दौरान मातृ मृत्यु अनुपात प्रति एक लाख जीवित जन्म पर 87 रहा। कुशल स्वास्थ्यकर्मियों की देखरेख में प्रसव का अनुपात भी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस) 5 के 89.4 प्रतिशत से बढ़कर एनएफएचएस-6 में 91.3 प्रतिशत हो गया।

हालांकि, आधुनिक गर्भनिरोधक तरीकों का इस्तेमाल 56.4 से घटकर 52.7 प्रतिशत रह गया, जबकि पारंपरिक तरीकों का उपयोग 10.3 से बढ़कर 16.4 प्रतिशत हो गया। सर्वेक्षण में 83 प्रतिशत लोगों ने भविष्य को लेकर सकारात्मक रुख जताया, जबकि 47 प्रतिशत ने संघर्ष, आर्थिक असुरक्षा और असमानता को लेकर चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट के मुताबिक, 22.3 प्रतिशत महिलाओं ने पिछले 12 महीनों में अपने अंतरंग साथी की ओर से हिंसा की जानकारी दी। वहीं, 64 प्रतिशत महिलाओं के पास निजी मोबाइल फोन है। शहरी क्षेत्रों में यह अनुपात 77.6 और ग्रामीण क्षेत्रों में 57.4 प्रतिशत है।