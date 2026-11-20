विनीत कुमार, गाजियाबाद। महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा और उनके खिलाफ होने वाली छेड़छाड़, पीछा करने, अश्लील टिप्पणी और उत्पीड़न की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कमिश्नरेट में एंटी रोमियो स्क्वाड के संचालन को लेकर मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाई गई है।

इसमें एंटी रोमियो टीम की कार्यप्रणाली, गश्त, पूछताछ, शिकायतों पर कार्रवाई और पुलिसकर्मियों की जवाबदेही के संबंध में दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इन स्थानों की निगरानी की जाएगी.. एंटी रोमियो टीम के लिए बनाई गई एसओपी के अनुसार स्कूल-कॉलेज, कोचिंग संस्थानों, छात्रावासों, बाजारों, पार्कों, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और सार्वजनिक स्थलों को संवेदनशील क्षेत्र मानते हुए प्राथमिकता के आधार पर निगरानी की जाएगी।

प्रत्येक थाना प्रभारी अपने क्षेत्र के हॉटस्पॉट चिह्नित कर उनकी सूची तैयार करेगा। स्क्वाड निर्धारित रोस्टर के अनुसार प्रतिदिन भ्रमण करेगा। जरूरत पड़ने पर सादे कपड़ों में भी पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई जा सकेगी। पुलिस को दिए गए ये निर्देश पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी व्यक्ति को केवल महिला या युवती के साथ बैठे होने अथवा बातचीत करने के आधार पर परेशान नहीं किया जाएगा। पूछताछ के दौरान सम्मानजनक व्यवहार अनिवार्य होगा। बिना वैध आधार के युवक-युवती को थाने नहीं ले जाया जाएगा।