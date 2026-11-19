संवाद सहयोगी, लखीसराय। राज्य सरकार भूमिहीन परिवारों को बास के लिए जमीन खोज कर दे रही है। ताकि गरीब परिवार स्थायी रूप से अपना आशियाना बनाकर परिवार के साथ रह सके।

जिले में 293 गृह विहीन परिवारों को बास के लिए तीन डिसमिल जमीन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए सभी सीओ अभियान चलाकर जमीन खोज रहे हैं। सरकार ने 20 नवम्बर का डेड लाइन तय कर दिया है। सभी चयनित गृह बिहीन परिवारों को चयनित भूमि का बंदोबस्ती प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ताकि वे अपना घर बना सके।

जानकारी हो कि इससे पहले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस 2026 के मौके पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अभियान बसेरा एक के तहत जिले में 293 गृह विहिन परिवारों को बासगीत पर्चा प्रभारी मंत्री सुनील कुमार द्वारा दिया गया था।

अब अभियान बसेरा दो के तहत फिर से 293 गरीब परिवारों को पर्चा मिलेगा। अबतक जिन सीओ ने गृह विहीन परिवारों के लिए भूमि खोजा है। उस भूमि का एसडीओ प्रभाकर कुमार द्वारा स्थलीय जांच कर सत्यापन किया जा रहा है।