गाजियाबाद में बहुमंजिला इमारतों की लिफ्टों में खामियां, जिम्मेदार कर रहे हादसों का इंतजार; सुरक्षा को लेकर क्या है नियम?
गाजियाबाद की बहुमंजिला इमारतों में लिफ्टों की हालत खस्ता है। लिफ्टों में कई खामियां हैं, जिनकी वजह से दुर्घटना का खतरा बना रहता है। जिम्मेदार अधिकारी ...और पढ़ें
राहुल कुमार, साहिबाबाद। शहर की बहुमंजिला इमारतों की लिफ्टों में खामियां अपार हैं और जिम्मेदार हादसों का इंतजार कर रहे हैं। यहीं कारण है कि जिले में 400 से अधिक छोटी-बड़ी बहुमंजिला इमारतें हैं, जिनमें से अभी तक महज 92 सोसायटी ही लिफ्टों का पंजीकरण कराने के लिए आगे आई हैं। अभी तक जिले में 3007 लिफ्टों का पंजीकरण कराया गया है। इसमें सोसायटी के अलावा होटल, हॉस्पिटल, मॉल आदि प्रतिष्ठान भी शामिल हैं।
शहर में इतनी बड़ी संख्या में सोसायटी होने के बाद भी अभी तक एक-चौथाई सोसायटी ने भी पंजीकरण नहीं कराया है, जबकि आए दिन लिफ्ट फंसने से हादसे हो रहे हैं। 25 सितंबर 2024 को लिफ्ट एंड एस्केलेटर विधेयक लागू हुआ था। सभी को छह माह के अंदर 31 मार्च 2025 तक लिफ्टों का पंजीकरण कराना था। इसकी जिम्मेदारी विद्युत सुरक्षा विभाग को दी गई है, लेकिन निर्धारित समय तक लिफ्टों का पंजीकरण नहीं हो सका।
इसके बाद अंतिम तिथि को बढ़ाया गया। इसके बाद भी सोसायटी के बिल्डर व एओए लिफ्ट पंजीकरण कराने में मनमानी कर रही हैं। जबकि लिफ्ट एंड एस्केलेटर विधेयक लागू होने से उम्मीद थी कि एनसीआर क्षेत्र की बहुमंजिला इमारतों में रहने वालों के जीवन की सुरक्षा के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा।
शहर की सोसायटियों में हाल ही में हुए लिफ्ट फंसने के मामले
- 4 दिसंबर : राजनगर एक्सटेंशन की देविका स्काइपर सोसाइटी में 20 मिनट तक फंसे रहे दो लोग
- 2 दिसंबर : प्रताप विहार की कुणाल रेजीडेंसी में चौथी मंजिल से बेसमेंट में गिरी लिफ्ट, चार लोगों को लगी चोट
- 3 दिसंबर : कुणाल रेजीडेंसी में लगातार दूसरे दिन भी चौथी मंजिल से बेसमेंट में गिरी लिफ्ट, किशोर की कोहनी में लगी चोट
- 20 सितंबर : गोविंद पुरम की गौर होम्स सोसाइटी में लिफ्ट में एक घंटा कैद रहे चार लोग
- 14 सितंबर : पंचशील प्राइमरोज में आधा घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे 18 लोग, खींचकर निकालना पड़ा
- 14 जून : राजनगर एक्सटेंशन स्थित मीडोज विस्टा में 45 मिनट तक लिफ्ट में फंसी रही बुजुर्ग महिला
लिफ्ट एक्ट में प्रमुख नियम
- लिफ्ट या एस्केलेटर लगवाने को प्राधिकरण व प्रशासन से पंजीकरण अनिवार्य।
- खराबी पर तकनीकी टीम या एएमसी तकनीकी टीम से प्रमाण पत्र लेकर अनुरक्षण लाग बुक में लिखना होगा ।
- किसी के फंसने व सुरक्षित निकालने को साल में दो बार माक ड्रिल जरूरी।
- लिफ्ट शिफ्ट के लिए फिर से पंजीकरण जरूरी।
- हर रजिस्ट्रेशन की अवधि लिफ्ट या एस्कलेटर के संपूर्ण जीवनकाल के लिए होगी।
इन लापरवाही से फंसती व खराब होती है लिफ्ट
- समय पर लिफ्ट का मेंटेनेंस नहीं होना।
- अच्छी गुणवत्ता की लिफ्ट न होना।
- लिफ्ट में वजन से ज्यादा लोगों चढ़ना।
- लिफ्ट को उपयोग करना नहीं आना।
- लिफ्ट में गार्ड का न होना।
लिफ्ट लगाने के ये हैं मानक
- लिफ्ट में कैमरा होना चाहिए।
- आटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस लगी हो।
- लिफ्ट का अलार्म सिक्योरिटी रूम से जुड़ा हो।
- इंटरकाम की सुविधा होनी चाहिए।
- लिफ्ट अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए।
- लिफ्ट में अग्नि शमन यंत्र की लगा हो।
- बिल्डर्स के पास एनओसी होनी चाहिए
शासन द्वारा आदेश के बाद इस तरह लगेगा जुर्माना
- 7 दिन तक -100 रुपये प्रतिदिन
- 7 दिन के बाद 15 दिन तक -200 रुपये प्रतिदिन
- 15 दिन से अधिक 30 दिन तक -500 रुपये प्रतिदिन
- 30 दिन बाद लिफ्ट का संचालन बंद व जुर्माना -10 हजार रुपये
जिले में 400 से अधिक सोसायटी, महज 92 ने कराया लिफ्टों का पंजीकरण
रजिस्ट्रेशन न होने के मुख्य कारण
- बिल्डर द्वारा एओए व आरडब्ल्यूए को दस्तावेज उपलब्ध न कराना।
- इससे एओए विद्युत सुरक्षा विभाग में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे।
- सोसायटी देखरेख करने वाली संस्था की लापरवाही।
- लिफ्ट देखरेख के लिए एएमसी कंपनी का न होना।
- थर्ड पार्टी का इंश्योरेंस न होना।
- लिफ्ट के लिए आपरेटर न होना।
- लिफ्ट में सीसीटीवी कैमरे लगे न होना।
- एएमसी कंपनी द्वारा हर माह लिफ्ट की गई जांच के दस्तावेज न होना।
हर माह औसतन लिफ्ट फंसने की छोटी-बड़ी घटना : 8 से 10
लिफ्ट अटकने की माह वार छोटी-बड़ी घटनाएं
दिसंबर 5 (अभी तक)
- नवंबर 8
- अक्टूबर 7
- सितंबर 9
- अगस्त 10
- जुलाई 9
लिफ्ट या एस्केलेटर का जल्द को जल्द से जल्द पंजीकरण कराने के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। जुर्माना लगाने के लिए अभी मुख्यालय से कोई आदेश नहीं मिला है। आदेश आने पर जुर्माना लगाना शुरू कर दिया जाएगा।
-सौरभ कुमार सिंह, सहायक निदेशक, विद्युत सुरक्षा उत्तर प्रदेश शासन, गाजियाबाद
