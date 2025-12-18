गाजियाबाद में बहुमंजिला इमारतों की लिफ्टों में खामियां, जिम्मेदार कर रहे हादसों का इंतजार; सुरक्षा को लेकर क्या है नियम?

राहुल कुमार, साहिबाबाद। शहर की बहुमंजिला इमारतों की लिफ्टों में खामियां अपार हैं और जिम्मेदार हादसों का इंतजार कर रहे हैं। यहीं कारण है कि जिले में 400 से अधिक छोटी-बड़ी बहुमंजिला इमारतें हैं, जिनमें से अभी तक महज 92 सोसायटी ही लिफ्टों का पंजीकरण कराने के लिए आगे आई हैं। अभी तक जिले में 3007 लिफ्टों का पंजीकरण कराया गया है। इसमें सोसायटी के अलावा होटल, हॉस्पिटल, मॉल आदि प्रतिष्ठान भी शामिल हैं।

शहर में इतनी बड़ी संख्या में सोसायटी होने के बाद भी अभी तक एक-चौथाई सोसायटी ने भी पंजीकरण नहीं कराया है, जबकि आए दिन लिफ्ट फंसने से हादसे हो रहे हैं। 25 सितंबर 2024 को लिफ्ट एंड एस्केलेटर विधेयक लागू हुआ था। सभी को छह माह के अंदर 31 मार्च 2025 तक लिफ्टों का पंजीकरण कराना था। इसकी जिम्मेदारी विद्युत सुरक्षा विभाग को दी गई है, लेकिन निर्धारित समय तक लिफ्टों का पंजीकरण नहीं हो सका।

इसके बाद अंतिम तिथि को बढ़ाया गया। इसके बाद भी सोसायटी के बिल्डर व एओए लिफ्ट पंजीकरण कराने में मनमानी कर रही हैं। जबकि लिफ्ट एंड एस्केलेटर विधेयक लागू होने से उम्मीद थी कि एनसीआर क्षेत्र की बहुमंजिला इमारतों में रहने वालों के जीवन की सुरक्षा के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा।