Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गाजियाबाद में सेहत संवारने को मिले 137 करोड़, छह महीने में खर्च हुए मात्र 25 करोड़ रुपये

    By Madan Panchal Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 09:26 AM (IST)

    गाजियाबाद को स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए 137 करोड़ रुपये मिले, पर छह महीने में केवल 25 करोड़ रुपये ही खर्च हो पाए। आवंटित धन का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल नहीं हुआ, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की गति धीमी है। धन के उपयोग में कमी स्वास्थ्य विभाग के कार्यान्वयन में सुस्ती को दिखाती है।

    prefferd source google
    Hero Image

    मदन पांचाल, गाजियाबाद। जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर सुधार को लेकर शासन स्तर से तिजोरी खोली गई है। चालू वित्त वर्ष के लिए कुल 137 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। यूं तो हर साल भारी भरकम बजट आवंटित होता है, लेकिन चालू वित्त वर्ष में खर्च करने के नाम पर अधिकारी असमंजस में है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिले के अधिकारी इस तिजोरी का ताला धीमी गति से खोल रहे हैं। आलम यह है कि सितंबर माह तक अधिकारियों की कंजूसी के चलते आवंटित बजट 137 करोड़ के सापेक्ष केवल 25 करोड़ ही खर्च हुआ है। यह स्थिति तब है जबकि जिले के सरकारी अस्पतालों से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक में मेडिकल संसाधनों का टोटा है। सीएचसी डासना समेत कई जगह अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है।

    अत्याधुनिक मेडिकल सुविधाओं से लैस आइसीयू जिले में कहीं भी नहीं है। जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष रखे गये व्यय संबंधित विवरण के अनुसार कुल एलोकेटिड बजट 137 करोड़ 15 लाख के सापेक्ष 25 करोड़ 86 लाख ही व्यय किया गया है। व्यय प्रतिशत केवल 42 है। सबसे कम अर्बन पीएचसी का बजट 20 प्रतिशत ही खर्च किया गया है। इसके बाद सीएमओ कार्यालय द्वारा केवल 41 प्रतिशत बजट खर्च किया गया है।

    यूनिट आवंटित बजट (लाख में) व्यय (लाख में) प्रतिशत
    लोनी 35,348,512 5,742,315 57.42
    मुरादनगर 36,894,082 5,465,225 54.65
    रजापुर डासना 35,171,171 6,400,821 64.01
    मोदीनगर 2,839,800 535,419 53.54
    भोजपुर 36,322,820 6,129,213 61.29
    एमएमजी 29,307,888 6,338,946 55.12
    महिला अस्पताल 27,862,099 4,481,849 56.05
    संयुक्त अस्पताल 12,655,545 1,308,132 43.60
    लोनी अस्पताल 2,991,995 399,404 66.57
    अर्बन पीएचसी 69,031,846 5,483,578 20.69
    जिला मुख्यालय 1,083,164,671 216,389,330 41.19

    विभिन्न मदों में आवंटित सालाना बजट को जरूरत के हिसाब से शासन स्तर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही व्यय किया जाता है। सभी अधीनस्थ को स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक से अधिक बजट खर्च करने के निर्देश जारी किये गये हैं।


    -

    - डॉ. अखिलेश मोहन, सीएमओ