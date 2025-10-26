गाजियाबाद: 137 करोड़ का स्वास्थ्य बजट, सिर्फ 25 करोड़ खर्च; अधिकारियों की कंजूसी से अधर में स्वास्थ्य सुविधाएं
गाजियाबाद में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए 137 करोड़ का बजट आवंटित हुआ, लेकिन अधिकारियों की सुस्ती के कारण सितंबर तक केवल 25 करोड़ ही खर्च हो पाए। अस्पतालों में संसाधनों की कमी है, कई जगह अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाएँ भी नहीं हैं। सबसे कम खर्च अर्बन पीएचसी का हुआ है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं का विकास बाधित है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर सुधार को लेकर शासन स्तर से तिजोरी खोली गई है। चालू वित्त वर्ष के लिए कुल 137 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। यूं तो हर साल भारी भरकम बजट आवंटित होता है लेकिन चालू वित्त वर्ष में खर्च करने के नाम पर अधिकारी असमंजस में है।
जिले के अधिकारी इस तिजोरी का ताला धीमी गति से खोल रहे हैं। आलम यह है कि सितंबर माह तक अधिकारियों की कंजूसी के चलते आवंटित बजट 137 करोड़ के सापेक्ष केवल 25 करोड़ ही खर्च हुआ है। यह स्थिति तब है जबकि जिले के सरकारी अस्पतालों से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक में मेडिकल संसाधनों का टोटा है।
आधुनिक सुविधाओं का अभाव
सीएचसी डासना समेत कई जगह अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है। अत्याधुनिक मेडिकल सुविधाओं से लैस आइसीयू जिले में कहीं भी नहीं है। जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष रखे गये व्यय संबंधित विवरण के अनुसार कुल एलोकेटिड बजट 137 करोड़ 15 लाख के सापेक्ष 25 करोड़ 86 लाख ही व्यय किया गया है।
व्यय प्रतिशत केवल 42 है। सबसे कम अर्बन पीएचसी का बजट 20 प्रतिशत ही खर्च किया गया है। इसके बाद सीएमओ कार्यालय द्वारा केवल 41 प्रतिशत बजट खर्च किया गया है।
|स्थान
|बजट
|खर्च
|प्रतिशत
|लोनी
|35,348,512
|5,742,315
|57.42
|मुरादनगर
|36,894,082
|5,465,225
|54.65
|रजापुर डासना
|35,171,171
|6,400,821
|64.01
|मोदीनगर
|2,839,800
|535,419
|53.54
|भोजपुर
|36,322,820
|6,129,213
|61.29
|एमएमजी
|29,307,888
|6,338,946
|55.12
|महिला अस्पताल
|27,862,099
|4,481,849
|56.05
|संयुक्त अस्पताल
|12,655,545
|1,308,132
|43.60
|लोनी अस्पताल
|2,991,995
|399,404
|66.57
|अर्बन पीएचसी
|69,031,846
|5,483,578
|20.69
|जिला मुख्यालय
|1,083,164,671
|216,389,330
|41.19
विभिन्न मदों में आवंटित सालाना बजट को जरूरत के हिसाब से शासन स्तर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार ही व्यय किया जाता है। सभी अधीनस्थ को स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिक से अधिक बजट खर्च करने के निर्देश जारी किये गये हैं।
डा. अखिलेश मोहन, सीएमओ
