गाजियाबाद: 137 करोड़ का स्वास्थ्य बजट, सिर्फ 25 करोड़ खर्च; अधिकारियों की कंजूसी से अधर में स्वास्थ्य सुविधाएं

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जिले की स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर सुधार को लेकर शासन स्तर से तिजोरी खोली गई है। चालू वित्त वर्ष के लिए कुल 137 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है। यूं तो हर साल भारी भरकम बजट आवंटित होता है लेकिन चालू वित्त वर्ष में खर्च करने के नाम पर अधिकारी असमंजस में है।

जिले के अधिकारी इस तिजोरी का ताला धीमी गति से खोल रहे हैं। आलम यह है कि सितंबर माह तक अधिकारियों की कंजूसी के चलते आवंटित बजट 137 करोड़ के सापेक्ष केवल 25 करोड़ ही खर्च हुआ है। यह स्थिति तब है जबकि जिले के सरकारी अस्पतालों से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर तक में मेडिकल संसाधनों का टोटा है।

आधुनिक सुविधाओं का अभाव सीएचसी डासना समेत कई जगह अल्ट्रासाउंड की सुविधा नहीं है। अत्याधुनिक मेडिकल सुविधाओं से लैस आइसीयू जिले में कहीं भी नहीं है। जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष रखे गये व्यय संबंधित विवरण के अनुसार कुल एलोकेटिड बजट 137 करोड़ 15 लाख के सापेक्ष 25 करोड़ 86 लाख ही व्यय किया गया है।