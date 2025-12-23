गाजियाबाद में फर्जी आईटीसी लेने पर केडब्ल्यू फर्म पर छपामारी, जमा कराए 88 लाख रुपये

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। जीएसटी की टीम ने मंगलवार को केडब्ल्यू ग्रुप की पंजीकृत फर्म पर छापा मारा। प्रारम्भिक जांच में फर्म द्वारा फर्जी आईटीसी लेने का मामला सामने आया, जिसके बाद फर्म की ओर से 88 लाख रुपये जमा कराए गए। जीएसटी की टीम ने विस्तृत जांच के लिए दस्तावेजों को कब्जे में लिया है।

राज्य कर विभाग के एडिशनल कमिश्नर मानवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि बिल्डर फर्मों पर निगरानी की जा रही है। मंगलवार को जीएसटी की टीम ने केडब्ल्यू सृष्टि सोसाइटी पहुंची। जानकारी के मुताबिक जीएसटी टीम ने केडब्ल्यू सेक्योरिटी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो सोसाइटी में मेंटेन्स सर्विस व एडवरटाइजिंग सर्विसेज का काम करती है। उसके दस्तावेज खंगाले हैं।

इस दौरान पोर्टल पर प्राप्त विसंगतियों से पता चला कि फर्म द्वारा आइटीसी क्लेम किया जा रहा था। प्राथमिक जांच में जीएसटी चोरी पकड़ी गई है। छापामारी के बाद मौके पर फर्म द्वारा 88 लाख रुपये जमा कराए गए है। टीम ने सभी दस्तावेज कब्जे में ले लिए है। दस्तावेजों की जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी।