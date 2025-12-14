गाजियाबाद में ग्रेप का चौथा चरण लागू, पालन दूसरे चरण की पाबंदियों का भी नहीं हो रहा

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्रदूषण के मामले में एनसीआर की स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। प्रदूषण बढ़ने के कारण फिर से ग्रेप-तीन (ग्रेडेड रेस्पांस एक्शन) की पाबंदियां लागू हो गई हैं। इसके अंतर्गत निर्माण कार्य, ध्वस्तीकरण, बीएस-तीन व चार डीजल वाहनों के संचालन पर रोक समेत विभिन्न गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसके बाद भी तीसरा चरण तो दूर की बात गाजियाबाद में पहले व दूसरे चरण की पाबंदियों का भी पालन कराने में जिम्मेदार फेल साबित हो रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर महज खाना पूरी हो रही है। वहीं, शनिवार को आसमान में स्मॉग के साथ कोहरा भी छाया रहा। हालांकि वाहन चालकों पर कोहरे का खास असर देखने को नहीं मिला। दैनिक जागरण की टीम ने ग्रेप की पाबंदियों को लेकर शहर के विभिन्न स्थानों की पड़ताल की, जहां मानकों का उल्लंघन होता मिला है। पेश है साहिबाबाद से रिपोर्ट...

धड़ल्ले से होता रहा निर्माण कार्य कविनगर औद्योगिक क्षेत्र में निर्माण का कार्य दिनभर होता रहा, लेकिन यहां प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कोई भई अधिकारी या कर्मी निरीक्षण के लिए नहीं पहुंचा। यहां खुले में निर्माण सामग्री भी पड़ी हुई थी। जबकि ग्रेप-तीन के अंतर्गत निर्माण कार्य पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। इसके बाद भी निर्माण कार्य कर प्रदूषण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

खुले में पड़ी निर्माण सामग्री बढ़ा रही प्रदूषण बुलंदशहर रोड औद्योगिक क्षेत्र, वसुंधरा सेक्टर-11, इंदिरापुरम नीति खंड-तीन समेत विभिन्न स्थानों पर सड़कों के किनारे िर्माण सामग्री पड़ी हुई है। उसे ढका भी नहीं गया है और न ही पानी का छिड़काव किया जा रहा है। यहां से वाहन गुजरते ही धूल उड़ती है जिसके कण हवा में शामिल होकर उसे जहरीली बना रहे हैं।

सड़कों पर उड़ती धूल बढ़ा रही प्रदूषण औद्योगिक क्षेत्र साइट-चार साहिबाबाद की सड़क बदहाल है। इस सड़क पर दिनभर धूल उड़ती रही। नगर निगम द्वारा यहां दिनभर में एक बार भी पानी का छिड़काव नहीं कराया गया। उद्यमियों का कहना है कि यहां तक नगर निगम की कोई गाड़ी पानी का छिड़काव करने के लिए नहीं पहुंचती है।