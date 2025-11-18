Language
    मेरठ रोड पर ऑटो में जा रही युवती से कार सवार युवकों ने की छेड़खानी, विरोध करने पर सरेराह भाई को पीटा

    By Vinit Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 08:09 AM (IST)

    गाजियाबाद के मेरठ रोड पर ऑटो में सवार एक युवती से कार सवार युवकों ने छेड़खानी की। विरोध करने पर युवकों ने युवती के भाई को सरेआम पीटा। इस घटना से इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    मेरठ रोड पर बहन से छेड़खानी का विरोध करने पर युवक के साथ मारपीट करते आरोपित। वीडियो ग्रैब

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। मेरठ रोड पर ऑटो में जा रही युवती से कार सवार युवकों ने छेड़खानी कर दी। युवती के साथ जा रहे भाई ने इसका विरोध किया तो युवकों ने उसके साथ मारपीट कर दी। मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह पीड़ित युवक को हमलावरों से बचाया। मामले में पीड़ित युवक ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस का कहना है कि आरोपित की तलाश की जा रही है।

    सोमवार शाम को मेरठ रोड पर एक युवती अपने भाई के साथ ऑटो में बैठकर पुराने बस अड्डे जा रही थी। युवती के भाई ने पुलिस को बताया कि एक स्विफ्ट कार ऑटो का पीछा कर रही थी। कार सवार युवकों ने उनकी बहन को लेकर अभद्र टिप्पणी की। विरोध करने पर कार से ऑटो में टक्कर मार दी।

    इसके बाद युवकों ने ऑटो के आगे कार लगाकर रोकी और युवती को हाथ पकड़कर ऑटो से खींचने का प्रयास किया। युवती के भाई ने जब विरोध किया तो आरोपितों ने उसके साथ ही मारपीट कर दी। किसी राहगीर ने घटना का वीडियो बनाकर प्रसारित कर दिया। मारपीट कर हमलावर मौके से फरार हो गए।

    मामला मधुबन बापूधाम थानाक्षेत्र का बताया जा रहा है। पीड़ित युवक ने मामले की शिकायत पुलिस से की है। एसीपी कविनगर सूर्यबली मौर्य का कहना है कि युवती से छेड़खानी का विरोध करते हुए भीड़ ने आरोपित युवक को पीटा था। गाड़ी नंबर के आधार पर आरोपित की तलाश की जा रही है। शीघ्र आरोपित को गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाएगी।

    जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास

    उधर, क्रॉसिंग रिपब्लिक थानाक्षेत्र में एक युवक ने वीडियो बनाकर जहर खा लिया। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसका उपचार चल रहा है। युवक ने वीडियो बनाकर आरोप लगाया है कि दबंग उसके साथ मारपाीट करते हैं। पुलिस पर युवक ने कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। एसीपी वेव सिटी प्रियाश्री पाल का कहना है कि युवक की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत के आधार पर जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। युवक को पुलिस ने ही अस्पताल में भर्ती कराया है।