जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। क्राॅसिंग रिपब्लिक स्थित जीएच-7 सोसायटी के बेसमेंट-1 में बुधवार रात करीब साढ़े 10 बजे एक ढकी हुई कार में अचानक आग लग गई। आग लगने की यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। गश्त कर रहे सिक्योरिटी गार्ड ने कार से धुआं और लपटें उठती देख तुरंत अलर्ट जारी किया।

सूचना मिलते ही सोसायटी की सिक्योरिटी, फायर सेफ्टी टीम और स्थानीय निवासियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बेसमेंट में सैकड़ों अन्य गाड़ियां भी खड़ी थीं, ऐसे में समय रहते आग बुझ जाने से एक बड़ा हादसा टल गया। हालांकि, इस घटना में संबंधित कार को काफी नुकसान पहुंचा है। सूचना पर क्रासिंग रिपब्लिक पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची।