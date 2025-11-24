गाजियाबाद के लोगों को दो नई ट्रेनों की सौगात, रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी; चेक करें टाइमिंग

संवाद सहयोगी, लोनी। लोनीवासियों को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दो नई ट्रेनों की सौगात दी है। जिससे लोनी क्षेत्रवासियों को खेकड़ा, बागपत, बड़ौत, शामली आने-जाने की सुविधा मिलेगी। सोमवार दोपहर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी बड़ौत रेलवे स्टेशन पहुंचे। जहां दोनों ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को दिल्ली के लिए रवाना किया। साथ ही दोनों ट्रेन से बागपत, खेकड़ा होते हुए नोली रेलवे स्टेशन पहुंचे। जहां रेल मंत्री का विभागीय अधिकारियों और लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने स्वागत किया।

उत्तर रेलवे ने पश्चिमी यूपी के लोगों के लिए दो नई ट्रेनों का बड़ा तोहफा दिया है। यह ट्रेन दिल्ली शाहदरा से लोनी होते हुए खेकड़ा बागपत शामली के बीच चलेंगी। सोमवार से ट्रेन नंबर-04496 बड़ौत से दिल्ली शाहदरा के लिए और ट्रेन नंबर-04495 शाहदरा से बड़ौत के लिए शुरू हो गई। बड़ौत से दोपहर 1.43 बजे चलेगी शाम 4.10 बजे दिल्ली पहुंचेगी। दिल्ली शाहदरा से 2.16 बजे रवाना होकर 4.38 बजे बड़ौत पहुंचेगी।

नोली स्टेशन अधीक्षक कुलदीप त्यागी ने बताया कि नई ट्रेनों के शुरू होने से लोनी, खेकड़ा, बागपत, बड़ौत समेत शामली क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोगों को सुविधा होगी। नई ट्रेन के परिचालन से आवागमन और व्यापारिक गतिविधियों में तेजी आएगी। लोगों के सफर में लगने वाले समय में बचत होगी। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने रेल मंत्री और जयंत चौधरी का स्वागत करते हुए कहा कि दिल्ली शामली मार्ग पर नई ट्रेन चलाई जाने से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी साथ ही यात्रियों को बेहतर रेल सेवाएं प्राप्त होंगीं।