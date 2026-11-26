जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे (डीएमई) पर हुए हादसे में तीन लोगों की मौत के मामले को अभी दो दिन भी नहीं बीते थे कि हापुड़ रोड पर लापरवाही का एक और मामला सामने आ गया।

यहां नवयुग मार्केट चौराहे पर यातायात व्यवस्था को सुचारु करने के लिए बनाए गए यूटर्न को जरूरी सुरक्षा इंतजाम पूरे किए बिना ही वाहनों के लिए खोल दिया गया। इसका नतीजा यह हुआ कि मंगलवार रात अचानक सामने आए यूटर्न को देखकर एक पिकअप वैन का चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका।

तेज रफ्तार वैन अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई। हादसे में चालक घायल हो गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई अन्य वाहन इसकी चपेट में नहीं आया। जीडीए की ओर से यूटर्न का निर्माण हापुड़ रोड पर नवयुग मार्केट चौराहे पर यातायात का दबाव कम करने के लिए पहले लालबत्ती की व्यवस्था थी। यहां लगने वाले जाम से निजात दिलाने के उद्देश्य से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की ओर से यूटर्न का निर्माण कराया गया है।

निर्माण पूरा होने के बाद मंगलवार को इसे वाहनों के आवागमन के लिए खोल दिया गया, लेकिन यूटर्न पर सुरक्षा के जरूरी इंतजाम नहीं किए गए। न तो रिफ्लेक्टर टेप लगाई गई और न ही वाहन चालकों को पहले से सतर्क करने के लिए चेतावनी या दिशा-सूचक बोर्ड लगाए गए।

ऐसे में रात के समय यूटर्न वाहन चालकों के लिए खतरा बन गया। मंगलवार रात एक पिकअप वैन हापुड़ रोड से तेज गति में गुजर रही थी। चालक को सड़क पर अचानक यूटर्न दिखाई दिया। इससे पहले कि वह स्थिति को समझ पाता, उसने घबराकर ब्रेक लगा दिए और वाहन को दूसरी दिशा में मोड़ने का प्रयास किया। इस दौरान पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई।