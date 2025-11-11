Language
    गाजियाबाद के इस इलाके में चला बुलडोजर, GDA के एक्शन से प्रॉपर्टी डीलरों में मचा हड़कंप

    By Tripathi Aditya Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 12:55 PM (IST)

    गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने दुहाई में 10 बीघा जमीन पर बन रही अवैध कॉलोनी पर बुलडोजर चलाया। संजीव चौधरी द्वारा खसरा संख्या-471 व 475 में और मधुबन बापूधाम के पास बन रही कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। टीम ने बाउंड्रीवाल, सड़क, नाली और ऑफिस जैसे अवैध निर्माणों को तोड़ा। लोगों से अवैध कॉलोनियों में भूखंड न खरीदने की अपील की गई।

    दुहाई में अनधिकृत कॉलोनी को ध्वस्त करता जीडीए का बुलडोजर। सौ. जीडीए

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दुहाई में अवैध रूप से 10 बीघा जमीन पर कॉलोनी विकसित किए जाने की सूचना पर सोमवार को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान टीम ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया।

    प्रवर्तन जोन- तीन के प्रभारी बताया कि दुहाई में संजीव चौधरी द्वारा खसरा संख्या-471 व 475 में चार बीघा जमीन पर अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी। इसके अलावा मधुबन बापूधाम बी-ब्लाक के पास दुहाई में लगभग छह बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी।

    मौके पर भूखंडों की बाउंड्रीवाल, सड़क, नाली, आफिस बनाया गया था। कड़ी कार्रवाई करते हुए सभी अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया है। लोगों ने विरोध किया तो पुलिस ने उनको समझाकर शांत किया गया। इस दौरान लोगों से अपील की गयी कि अनाधिकृत रूप से विकसित की जा रही कालोनी में भूखंडों का क्रय, विक्रय न करें।