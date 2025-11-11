गाजियाबाद के इस इलाके में चला बुलडोजर, GDA के एक्शन से प्रॉपर्टी डीलरों में मचा हड़कंप

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। दुहाई में अवैध रूप से 10 बीघा जमीन पर कॉलोनी विकसित किए जाने की सूचना पर सोमवार को गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान टीम ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया।

प्रवर्तन जोन- तीन के प्रभारी बताया कि दुहाई में संजीव चौधरी द्वारा खसरा संख्या-471 व 475 में चार बीघा जमीन पर अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी। इसके अलावा मधुबन बापूधाम बी-ब्लाक के पास दुहाई में लगभग छह बीघा जमीन पर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी।