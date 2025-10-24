Language
    गाजियाबाद में गरजा GDA का बुलडोजर, प्रशासन ने 61 बीघा पर बसे अवैध कॉलोनी को कराया ध्वस्त; लोगों ने किया विरोध

    By Shahnawaz Ali Edited By: Sonu Suman
    Updated: Fri, 24 Oct 2025 08:01 PM (IST)

    गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) ने प्रवर्तन जोन-2 में 61 बीघा भूमि पर बन रही अवैध कॉलोनियों को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। मुरादनगर के भिक्कनपुर और दुहाई गांवों में कई खसरा नंबरों पर अवैध प्लाटिंग नष्ट की गई। शाहपुर निज मोरटा में भी बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण तोड़ा गया। विरोध करने पर पुलिस ने कार्रवाई जारी रखी।

    गाजियाबाद में 61 बीघे जमीन पर बनी अवैध कॉलोनियां ध्वस्त।

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्राधिकरण के प्रवर्तन जोन-2 में अवैध कालोनियों के निर्माण पर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। इस दौरान प्रवर्तन टीम ने शहर से सटे ग्रामीण इलाकों में 61 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग के लिए सड़क व निर्माण को ध्वस्त किया।

    प्रवर्तन टीम ने ग्राम भिक्कनपुर मुरादनगर के खसरा संख्या 407 व 408 पर नरेन्द्र व रविन्द्र द्वारा करीब 10 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। इसके बाद ग्राम भिक्कनपुर दुहाई मुरादनगर के खसरा संख्या 475 पर हेमलता, योगेश शर्मा एवं दिनेश शर्मा द्वारा किए गए लगभग 18 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया।

    शाहपुर निज मोरटा के खसरा संख्या 629, 630, 631 व 632 पर शिवांक शर्मा व जितेन्द्र दत्त शर्मा द्वारा करीब 26 हजार वर्ग मीटर व चेतन यादव द्वारा सात हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग व विकसित की जा रही अवैध कालोनी को बुलडोजर से ध्वस्त किया। ध्वस्तीकरण के दौरान अवैध निर्माणकर्ताओं ने विरोध किया, जिन्हें पुलिसबल औपर प्रवर्तन टीम ने मौके से खदेड़ते हुए कार्यवाही को जारी रखा।