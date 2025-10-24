गाजियाबाद में गरजा GDA का बुलडोजर, प्रशासन ने 61 बीघा पर बसे अवैध कॉलोनी को कराया ध्वस्त; लोगों ने किया विरोध

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। प्राधिकरण के प्रवर्तन जोन-2 में अवैध कालोनियों के निर्माण पर बुलडोजर से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की। इस दौरान प्रवर्तन टीम ने शहर से सटे ग्रामीण इलाकों में 61 बीघा भूमि पर की जा रही अवैध प्लाटिंग के लिए सड़क व निर्माण को ध्वस्त किया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रवर्तन टीम ने ग्राम भिक्कनपुर मुरादनगर के खसरा संख्या 407 व 408 पर नरेन्द्र व रविन्द्र द्वारा करीब 10 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए। इसके बाद ग्राम भिक्कनपुर दुहाई मुरादनगर के खसरा संख्या 475 पर हेमलता, योगेश शर्मा एवं दिनेश शर्मा द्वारा किए गए लगभग 18 हजार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अवैध प्लाटिंग को ध्वस्त किया।