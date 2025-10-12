गाजियाबाद के इस इलाके पर चला GDA का बुलडोजर, 10 बीघा जमीन पर काटी जा रही कॉलोनियां जमींदोज

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के जोन-एक के गांव अटोर नंगला में अवैध रूप से 10 बीघा जमीन पर विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनी पर बुलडोजर से निर्माण को ध्वस्त किया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण वीसी अतुल वत्स के निर्देश अटौर नंगला में अवैध रूप से प्लाटिंग कर विकसित की जा रही कॉलोनी में निर्माण को ध्वस्त किया।

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार खेती की भूमि पर इंटरलाकिंग टाइल्स लगायी गई थीं, जिन्हें बुलडोजर से उखाड़कर ध्वस्त किया गया। इस दौरान मौजूद लोगों ने विरोध किया, लेकिन प्रवर्तन टीम के साथ मौजूद पुलिसबल ने विरोध कर रहे लोगों को मौके से खदेड़ दिया।

इस दौरान उन्हें चेतावनी दी गई कि फिर से प्लाटिंग करने पर कडी कार्यवाही की जाएगी। अवैध कॉलोनी में प्लाट खरीदने वालों से अपील की गई कि ऐसा करने पर उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।

जीडीए की ध्वस्तीकरण कार्रवाई का मजाक बना रहे कॉलोनाइजर

उधर, मोदीनगर में कॉलोनाइजर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ध्वस्तीकरण कार्रवाई का मजाक बना रहे हैं। कॉलोनाइजरों को जीडीए की कार्रवाई का डर नहीं है। ध्वस्तीकरण के बाद खुद निर्माण कार्य शुरू कर देते हैं। तीन दिन पहले भी ध्वस्तीकरण के बाद निर्माण का एक वीडियो वायरल हुआ था। अवैध कॉलोनी में ध्वस्तीकरण के अगले ही दिन निर्माण शुरू हो रहा है। कादराबाद, हापुड़ रोड, अबूपुर व निवाड़ी रोड पर मामले सामने आए।