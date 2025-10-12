Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद के इस इलाके पर चला GDA का बुलडोजर, 10 बीघा जमीन पर काटी जा रही कॉलोनियां जमींदोज

    By Tripathi Aditya Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 10:39 AM (IST)

    गाजियाबाद विकास प्राधिकरण ने अटोर नंगला गांव में 10 बीघा जमीन पर बन रही अवैध कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया। जीडीए वीसी अतुल वत्स के निर्देश पर हुई इस कार्रवाई में, खेती की जमीन पर लगी इंटरलाकिंग टाइल्स को बुलडोजर से उखाड़ दिया गया। विरोध करने पर लोगों को पुलिस ने खदेड़ दिया और दोबारा प्लाटिंग करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

    prefferd source google
    Hero Image

    (सांकेतिक तस्वीर)

    जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) के जोन-एक के गांव अटोर नंगला में अवैध रूप से 10 बीघा जमीन पर विकसित की जा रही अनाधिकृत कॉलोनी पर बुलडोजर से निर्माण को ध्वस्त किया। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण वीसी अतुल वत्स के निर्देश अटौर नंगला में अवैध रूप से प्लाटिंग कर विकसित की जा रही कॉलोनी में निर्माण को ध्वस्त किया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार खेती की भूमि पर इंटरलाकिंग टाइल्स लगायी गई थीं, जिन्हें बुलडोजर से उखाड़कर ध्वस्त किया गया। इस दौरान मौजूद लोगों ने विरोध किया, लेकिन प्रवर्तन टीम के साथ मौजूद पुलिसबल ने विरोध कर रहे लोगों को मौके से खदेड़ दिया।

    इस दौरान उन्हें चेतावनी दी गई कि फिर से प्लाटिंग करने पर कडी कार्यवाही की जाएगी। अवैध कॉलोनी में प्लाट खरीदने वालों से अपील की गई कि ऐसा करने पर उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।

    जीडीए की ध्वस्तीकरण कार्रवाई का मजाक बना रहे कॉलोनाइजर

    उधर, मोदीनगर में कॉलोनाइजर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की ध्वस्तीकरण कार्रवाई का मजाक बना रहे हैं। कॉलोनाइजरों को जीडीए की कार्रवाई का डर नहीं है। ध्वस्तीकरण के बाद खुद निर्माण कार्य शुरू कर देते हैं। तीन दिन पहले भी ध्वस्तीकरण के बाद निर्माण का एक वीडियो वायरल हुआ था। अवैध कॉलोनी में ध्वस्तीकरण के अगले ही दिन निर्माण शुरू हो रहा है। कादराबाद, हापुड़ रोड, अबूपुर व निवाड़ी रोड पर मामले सामने आए।

     