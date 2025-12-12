गाजियाबाद में जीडीए का एक्शन, 26 बीघा क्षेत्र में बनी अवैध कालोनियां जमींदोज
गाजियाबाद के मोदीनगर में जीडीए ने अवैध कालोनियों पर कार्रवाई करते हुए 26 बीघा क्षेत्र में बनी अवैध निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। बिसोखर गांव और अबुपुर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, मोदीनगर। मोदीनगर में अवैध तरीके से विकसित की जा रही कालोनियों पर जीडीए की कार्रवाई जारी है। बृहस्पतिवार को मोदीनगर में 26 बीघा अवैध कॉलोनी पर जीडीए ने जेसीबी बुलडोजर की मदद से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। हंगामे की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात रहा।
बिसोखर गांव में अंकुर नेहरा द्वारा खसरा नंबर 588 पर करीब 12 हजार वर्गमीटर में अवैध तरीके से कालोनी विकसित की जा रही थी। जीडीए से कोई अनुमति नहीं ली गई थी। साथ ही अबुपुर रोड रजवाहे के पास खसरा नंबर 239 में संजय, योगेंद्र, अनिल, चमन सिंह, मनोज व बबलू चौधरी के द्वारा 10 बीघा में अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी।
साथ ही गांव सादाबाद जखैवा में खसरा नंबर-129 व 130 में अमित और हरीश के द्वारा 4000 वर्ग मीटर में अवैध प्लाटिंग की जा रही है। इन अवैध कालोनी में कालोनाईजर द्वारा सड़क, बाउंड्रीवाल, साईट कार्यालय भी तैयार किये गए थे। सभी को जीडीए की टीम ने जेसीबी बुलडोजर की मदद से ध्वस्त कर दिया।
