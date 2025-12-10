गाजियाबाद: जीबीसी से पहले 20 हजार करोड़ का लक्ष्य पार, 22,841 करोड़ के एमओयू पर हस्ताक्षर

शाहनवाज अली, गाजियाबाद। इस माह प्रस्तावित जीबीसी-5 (ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी) से पहले गाजियाबाद ने निवेश के क्षेत्र में नया इतिहास रचा है। उद्योग एवं निवेश के लिए मिले 20 हजार करोड़ रुपये के लक्ष्य को जिले ने न केवल हासिल किया, बल्कि उसे कई गुना पार करते हुए 22,841 करोड़ रुपये के एमओयू (निवेश समझौतों) पर हस्ताक्षर कराए हैं। इस उपलब्धि से प्रदेश के अन्य जिलों के मुकाबले गाजियाबाद पहले पायदान पर पहुंच गया है, जिसने जीबीसी के लिए मिले लक्ष्य का पार किया है।

जिले में आए निवेशों में सर्वाधिक रुचि हाउसिंग विभाग में दिखाई दी है। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स, आवासीय टाउनशिप और प्लॉटिंग स्कीमों में बड़े पैमाने पर निवेश प्रस्ताव सामने आए हैं। इससे आने वाले वर्षों में गाजियाबाद में बड़े स्तर पर रोजगार और बुनियादी ढांचे का विस्तार देखने को मिलेगा।

निवेश की सूची में यूपीसीडा (यूपीसीडा) दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता रहा है। औद्योगिक क्षेत्रों में नए प्रोजेक्ट, फैक्ट्रियों का विस्तार और उत्पादन इकाइयों की स्थापना के कई प्रस्ताव मिले हैं।तीसरे स्थान पर एमएसएमई सेक्टर रहा, जिसने रोजगारपरक उद्योगों के जरिए जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

इसके बावजूद उद्योग केंद्र की ओर से निवेशकों से संपर्क साधा जा रहा है। प्रशासन की ओर से निवेशकों को यह अपील जारी की जा रही है कि वे यदि रोजगारपरक उद्योग या नई औद्योगिक परियोजना शुरू करना चाहते हैं, तो वे सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ अवश्य लें।