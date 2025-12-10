Language
    गाजियाबाद में सड़कों पर कूड़े का अंबार, लोग परेशान

    By Shobhit Sharma Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 09:45 PM (IST)

    साहिबाबाद के ट्रांस-हिंद क्षेत्र में सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर लगे हैं, जिससे लोगों को चलने में परेशानी हो रही है और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है ...और पढ़ें

    साहिबाबाद के ट्रांस-हिंद क्षेत्र में सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर लगे हैं। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। ट्रांस-हिंद के अलग-अलग इलाकों में सड़कों के किनारे कूड़े के ढेर लगे हैं, जिससे लोगों को चलने की जगह नहीं मिल रही है। गंदगी से परेशान लोगों को एक्सीडेंट का भी खतरा बना हुआ है। नगर निगम वैशाली, वसुंधरा, इंदिरापुरम समेत दूसरे इलाकों में कूड़े के ढेर हटाने से मना कर रहा है। वसुंधरा सेक्टर 10 में सड़क किनारे दो-तीन जगहों पर कूड़े के बड़े-बड़े ढेर लगे हैं। सेक्टर 8 में भी यही हाल है।

    हाउसिंग डेवलपमेंट काउंसिल (AWPC) की खाली जमीन के पास कूड़े के ढेर के आसपास दिनभर मवेशी जमा रहते हैं और कूड़ा खाते हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगर निगम से बार-बार शिकायत करने के बाद भी कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है। सेक्टर 8 में रहने वाले राजीव कुमार ने बताया कि राहगीर, स्थानीय दुकानदार और रेहड़ी वाले अपना कूड़ा वहीं डालकर चले जाते हैं। नगर निगम की गाड़ियां कूड़ा उठाने नहीं आतीं, जिससे गंदगी और बदबू फैलती रहती है।

    सड़क पर पैदल चलने वालों के चलने के लिए भी जगह नहीं बची है और सड़क के बीच में चलने पर लोगों को एक्सीडेंट का डर रहता है। फुटपाथ पूरी तरह से बिखरे पड़े हैं। तुलसी निकेतन में रहने वाले लोग भी गंदगी की समस्या से जूझ रहे हैं। रहने वालों का आरोप है कि GDA इलाके में कोई काम नहीं कर रहा है।

    RWA के अधिकारी बलवंत रावत ने बताया कि कॉलोनी की रेगुलर सफाई नहीं हो रही है। रोज़ाना कचरा न उठाए जाने की वजह से रहने वालों को बदबू झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा, सीवर का पानी सड़कों पर बह रहा है। उन्होंने कहा कि कई बार शिकायत करने के बाद भी GDA के अधिकारी सुन नहीं रहे हैं।

    वैशाली, वसुंधरा और इंदिरापुरम समेत दूसरे इलाकों में रेगुलर कचरा उठाया जाता है। सड़कों पर कचरा फेंकने वालों पर नज़र रखी जाएगी और उन पर जुर्माना लगाया जाएगा। लोकल दुकानदारों की भी पहचान की जा रही है।

    - डॉ. मिथलेश, सिटी हेल्थ ऑफिसर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन