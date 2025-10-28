Language
    गाजियाबाद वालों दो दिन और झेलनी होगी गंगाजल सप्लाई की टेंशन, छठ के लिए हिंडन में छोड़ा गया दो हजार क्यूसेक पानी

    By Shobhit Sharma Edited By: Abhishek Tiwari
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 09:54 AM (IST)

    गाजियाबाद में गंगाजल की आपूर्ति अगले दो दिनों तक बाधित रहेगी। छठ पूजा के लिए हिंडन नदी में दो हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे जलापूर्ति प्रभावित हुई है। गंगाजल परियोजना के अधिकारियों का कहना है कि नदी में जल स्तर बढ़ने के कारण आपूर्ति सामान्य होने में समय लगेगा। 

    जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। गंगाजल आपूर्ति को लेकर ट्रांस हिंडन क्षेत्र में अभी दो दिन और लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। दोनों प्लांट को कम मात्रा में गंगाजल मिलने के चलते कई इलाकों में परेशानी आ रही है। कहीं आपूर्ति पूरी तरह से शुरू नहीं हो सकी है तो कहीं कम दबाव से पानी मिलने की शिकायत लोग कर रहे हैं। अधिकारियों का दावा है कि दोनों प्लांट से आपूर्ति को शुरू करा दिया गया है।

    वैशाली निवासी जयप्रकाश ने बताया कि गंगाजल मिलने का इंतजार लोग करीब महीने भर से कर रहे हैं। अभी घरों में गंगाजल नहीं पहुंचा है। ऐसे में पेयजल के लिए निगम के पानी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। हरिकांत ने बताया कि गंगाजल नहीं मिलने से परेशानी बनी हुई है। नगर निगम से भी भूजल की आपूर्ति नियमित नहीं है। त्योहार बीतने के बाद भी आपूर्ति को सुचारू नहीं कराया जा रहा है।

    कौशांबी में कम दबाव से गंगाजल घरों में आने की शिकायत लोगों ने की। स्थानीय निवासी रूचि सिंह ने बताया कि सोसायटी में कुछ दिन से गंगाजल आने लगा है, लेकिन भूजल के साथ इसकी आपूर्ति हो रही है। फिलहाल पीने के लिए बोतलबंद पानी ले रहे हैं।

    अधिकारियों का कहना है कि तीन हजार क्यूसेक गंगाजल में से दो हजार हरनंदी में छोड़ा गया था। एक हजार क्यूसेक गंगाजल से आपूर्ति की जा रही है। जल निगम के अधिशासी अभियंता ब्रह्मानंद ने बताया कि तीन दिन पहले से आपूर्ति को शुरू कराया गया। लोगों की समस्याओं और शिकायतों का निदान भी जल्द ही होगा।