नोएडा ने सप्लाई से मना किया, खोड़ा की गंगा जल योजना रद या प्रक्रिया में?

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। खोड़ा में गंगा जल सप्लाई के लिए प्रस्ताव और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) बार-बार तैयार की गई हैं। जल निगम ने अमृत 2.0 योजना के तहत दो बार DPR तैयार की। सरकार से बजट की मंज़ूरी भी मिल गई, लेकिन लोगों तक गंगा जल नहीं पहुंचा। यह योजना सिर्फ़ कागजों तक ही अटकी हुई है। अधिकारी कभी कहते हैं कि योजना रद्द हो गई है, तो कभी कहते हैं कि प्रक्रिया चल रही है। लोग बार-बार अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से सवाल कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि प्रस्ताव और DPR सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए बार-बार तैयार किए जा रहे हैं।

2016 में खोड़ा नगर पालिका बनने के बाद, 2018 में पहली बार गंगा जल सप्लाई के लिए एक DPR सरकार को भेजी गई थी। उस समय इस योजना का बजट लगभग 127.15 लाख रुपये था। इस बजट से खोड़ा में 164 किलोमीटर लंबी पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाई जानी थी। बाद में, 2022 में एक और DPR तैयार की गई, जिसका बजट 253 करोड़ रुपये था। नवंबर 2023 में, फिर से गंगा जल योजना की योजना बनाई गई।

इस बार इसका बजट 183 करोड़ रुपये था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद 27 सितंबर 2024 को जनता के साथ यह जानकारी साझा की थी कि अमृत योजना के तहत 183 करोड़ रुपये मंज़ूर किए गए हैं। टेंडर प्रक्रिया अगस्त 2024 में शुरू हुई और लगभग एक साल तक चली। चूंकि कोई कंपनी आगे नहीं आई, इसलिए टेक्निकल टेंडर नहीं खोले जा सके और योजना अटकी रही। DPR बार-बार तैयार की गईं, लेकिन लोगों को गंगा जल नहीं मिला।

इसके बाद, खोड़ा रेजिडेंट्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस साल 5 जुलाई को मुख्यमंत्री के जन शिकायत पोर्टल पर जवाब मांगा कि गंगा जल की सप्लाई कब होगी। 17 जुलाई को जल निगम के अधिकारियों ने जवाब दिया कि नोएडा ने खोड़ा को गंगा जल देने से मना कर दिया है। इसलिए, खोड़ा में गंगा जल योजना रद्द कर दी गई है। हालांकि, 29 जुलाई को जल निगम के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ब्रह्मानंद ने एक रिपोर्ट में कहा कि योजना अभी भी प्रक्रिया में है। लोगों का कहना है कि गंगा जल सप्लाई प्रोजेक्ट सिर्फ़ कागज़ों तक ही सीमित है। इसका इस्तेमाल सिर्फ़ राजनीतिक फ़ायदे के लिए किया जा रहा है।

नोएडा और गाजियाबाद के बीच 1.2 मिलियन लोग फंसे खोड़ा में 1.2 मिलियन की आबादी नोएडा और गाजियाबाद के बीच फंसी हुई है। नोएडा अथॉरिटी और गाजियाबाद जल निगम एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। नोएडा के पास 192 MLD गंगा जल है। इसमें से नोएडा 144 MLD इस्तेमाल कर रहा है। लगभग 48 MLD ट्रीटेड पानी अभी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसके बावजूद, नोएडा ने खोड़ा को गंगा जल की सप्लाई के लिए इजाजत नहीं दी है।

हर परिवार को पानी खरीदना पड़ता है खोड़ा में पीने के पानी की समस्या बहुत गंभीर है। पानी की कमी से लोग परेशान हैं। पीने के पानी को लेकर निवासियों में काफी गुस्सा है, और अक्सर विरोध प्रदर्शन होते रहते हैं। यहां लोग पीने से लेकर नहाने तक हर चीज के लिए पानी खरीदते हैं। कुछ लोगों ने सबमर्सिबल पंप लगवाए हैं। निवासियों का कहना है कि नगर पालिका द्वारा टैंकरों से सप्लाई किया जाने वाला पानी सभी के लिए काफी नहीं है। नतीजतन, ज़्यादातर लोगों को पानी खरीदना पड़ता है। वे हर महीने पानी पर लगभग चार से पांच हज़ार रुपये खर्च करते हैं।