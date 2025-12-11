गाजियाबाद में बंद मकानों में चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, चार गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। सिहानी गेट पुलिस ने पिछले महीने अशोक नगर में एक बंद घर में सेंध लगाने वाले गैंग के चार सदस्यों को गिरफ्तार किया है। सभी आरोपी एक ही परिवार के सदस्य हैं। पुलिस इस गैंग के दो सदस्यों को पहले भी गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। आरोपियों से बड़ी मात्रा में जेवर और बर्तन बरामद हुए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

तीन मोबाइल फोन, 63,000 रुपये कैश और चोरी का माल बेचकर अकाउंट में जमा पांच लाख रुपये फ्रीज कर दिए गए हैं। जिस घर में लुटेरों ने चोरी की, उसके मालिक के परिवार के सदस्य घटना के समय दुबई में थे। अशोक नगर की रहने वाली अंबर परिधि सहाय आर्टिफिशियल ज्वैलरी का काम करती हैं। वह पिछले महीने अपने परिवार के साथ किसी काम से दुबई गई थीं, तभी उनके घर में चोरी हो गई।

डीसीपी सिटी धवल जायसवाल के मुताबिक, सिहानी गेट पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए संभल के बनियाठेर थाना क्षेत्र के अकरोली गांव निवासी इंद्रपाल, उसकी पत्नी माला देवी और उसके बेटों शिवम और विशाल को गिरफ्तार किया है। इंद्रपाल फिलहाल रामपुर की बजरंग विहार कॉलोनी में रहता है।

डीसीपी ने बताया कि इंदरपाल स्क्रैप डीलर बनकर NCR इलाके में कमरा किराए पर लेता है और खाली पड़े घरों की तलाश करता है। खाली घर मिलने पर वह उसकी पहचान करता है और अपने बेटों शिवम और विशाल को बुलाता है। उनके साथ उसका साथी जमशेद, जो ताला तोड़ने में माहिर है, और उसकी पत्नी भी होती है।

इंदरपाल और उसके बेटे चोरी करते हैं। 17 नवंबर को इस गैंग ने अशोक नगर में रहने वाले अंबर परिधि सहाय के घर में चोरी की। करीब 2.5 लाख रुपये कैश और ज्वेलरी चोरी हो गई। गैंग एक कार का इस्तेमाल करता था और चोरी करने के बाद कुछ दिनों के लिए अपने गांव भाग जाता था।