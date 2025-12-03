Ghaziabad News: कार बेचकर नहीं कराई नाम, 20 लाख रुपये हड़पने का आरोप; दो महिलाओं समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। लिंक रोड थाना क्षेत्र में कार को बेचकर दस्तावेज नाम नहीं कराने और 20 लाख रुपये हड़पने के मामले में पीड़ित ने दो महिलाओं समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आरोप हे कि रुपये वापस मांगने पर आरोपित झूठे केस में फंसाने की धमकी देते हैं। पुलिस ने अदालत के आदेश पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।

साहिबाबाद गांव में मेन मार्केट रेलवे रोड पर रहने वाले श्याम दत्त शर्मा ने दर्ज मुकदमे में बताया कि साल 2024 में उनकी पहचान धनपाल सिंह से हुई थी। वह खुद को लोनी में संचालित एक स्कूल का चेयरमैन बताया था। बाद में उसने अपनी पत्नी शिवानी से भी मुलाकात कराई। कुछ दिन बाद दंपती ने अपनी कार को बेचने की बात उनसे कही।

कार का सौदा 20 लाख रुपये में तय हुआ और उन्होंने नकद और आरटीजीएस के जरिये रकम देकर कार ले ली। आरोप है कि कार के कागज उनके नाम पर कराने में आरोपित टालमटोल करते रहे। मई 2025 में धनपाल सिंह गैंगस्टर और धोखाधड़ी के मामले में जेल चला गया। श्याम दत्त ने धनपाल की पत्नी से कार को उनके नाम पर करने के लिए कहा तो उन्होंने मना कर दिया।

इस पर उन्होंने शिवानी को कार वापस कर अपनी रकम मांगी। कुछ दिन बाद धनपाल सिंह जेल से बाहर आया और उसने उल्टा श्याम दत्त से 20 लाख रुपये और मांगे। रकम न देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी भी दी।